Další zaváhání, jednodušší hra nohama. ‚Kolář musí znovu získat sebedůvěru,‘ uvědomuje si Trpišovský

Trenér slávistických fotbalistů Jindřích Trpišovský připustil, že brankář Ondřej Kolář neprožívá ideální období. Reprezentační gólman v nové sezoně už několikrát zaváhal a nejistě působil i před první inkasovanou brankou v úvodním duelu 4. předkola Evropské ligy s Legií Varšava. Trpišovského nejvíce trápí fakt, že Kolář mužstvu tolik nepomáhá ve hře nohou. Gólmana se s realizačním týmem snaží povzbuzovat a znovu mu zvednout sebevědomí. Praha 7:06 20. srpna 2021

Kolář ve 20. minutě utkání s Legií inkasoval poté, co nepříliš jistě vyběhl a útočník Mahir Emreli ho těsně zpoza vápna přeloboval.

„Stala se chyba, nebyli jsme zajištění a balon nás přeletěl. Zatím jsem to viděl jen v reálu, neviděl jsem zpětné záběry. Nevím, jestli je to o postavení, hlavně je na něm vidět, že hra nohama je jednodušší než dřív. Trpí tím celá naše hra,“ řekl Trpišovský při online tiskové konferenci po remíze 2:2.

Kolář kvůli dozvukům vážného zranění hlavy z březnové odvety osmifinále Evropské ligy v Glasgow proti Rangers vynechal letní mistrovství Evropy.

V nové sezoně nejprve chyboval před inkasovaným gólem v ligovém utkání v Teplicích a poté v úvodním duelu 3. předkola Ligy mistrů v Budapešti proti Ferencvárosi po malé domů dostal vlastní branku.

„Snažíme se ho podpořit, něco tady odvedl a dokázal. Na každém by ale takový gól (jako v Budapešti) zanechal v zápase stopy. Cítí se za tu situaci hodně zodpovědný, prožívá to asi nejhůře za dobu, co ho znám. Navíc v těch zápasech, které jsme hráli, není moc situací, kdy by Ondra mohl nějak pomoci,“ poznamenal Trpišovský.

„Snažíme se s ním všichni pracovat, aby dostal zpátky sebedůvěru. Každý dělá chyby, to je fotbal, my ho ale potřebujeme zpátky v té sebedůvěře, kterou měl. Potřebovali bychom nějaký zápas, kde by měl příležitost nás podržet. Je to i o rozehrávce, nahoře nemáme hráče, kteří by se mohli prát o dlouhé balony. Musíme mu pomoct, aby i on mohl pomoci týmu,“ dodal Trpišovský.

Po březnovém brutálním faulu od protihráče Kolář stále nosí na hlavě ochrannou helmu.

„Ondra trénuje normálně s týmem, stále ho ale provázejí problémy z toho zákroku. V létě dostal míčem do hlavy a týden pořádně netrénoval. Kdyby teď ale nebyl stoprocentně připravený, tak ho do zápasu nepouštíme,“ řekl Trpišovský.

Není jasné, kdy dostane šanci letní brankářská posila z Olomouce Aleš Mandous.

„Je tady nějakou dobu, zhruba měsíc a půl. Do brány se dostane, bude to pro něj ale první start. Bude to v době, kdy on i mužstvo budou připraveni. Na postu gólmana i stopera je nejdelší adaptace. Ondra měl výpadek, takže zatím jde pro něj každý zápas do plusu. Máme ale v plánu Aleše nasadit. Fakt vypadá skvěle, je ještě lepší, než jsem myslel. Do brány se v příhodnou chvíli dostane, až se třeba nebude v obraně točit tolik stoperů,“ dodal kouč.