Od čtvrtka nám vypadlo šest lidí, vysvětluje Trpišovský. ‚Obměněná sestava drhla,‘ říká Masopust

Přetahovaná mezi pražskými „S" o vedení v tabulce fotbalové ligy pokračuje. Slavia totiž porazila Slovácko 2:0 a nejméně do nedělního zápasu Sparty je o bod první. Slávistický tým tentokrát vyběhl na hřiště s netradiční základní sestavou - v té bylo několik hráčů, kteří obvykle nedostávají možnost od začátku. Praha 17:08 22. října 2023

„Po repre pauze a vinou nějakých zranění, bolístek a náročným programem, co máme za sebou a co nás ještě čeká, bylo jasné, že ta sestava takhle vykrystalizovala,“ vyjmenovával slávistický záložník Lukáš Masopust některé důvody, proč trenér Jindřich Trpišovský zatočil se sestavou, o které rozhodl v pátek.

„Před naším předzápasovým večerním tréninkem, kdy k nám dorazily poslední informace, to šlo postupně. Ve středu jsem dělal rozhovor, kde jsem říkal, že jsou všichni zdraví. Ale od čtvrtka to začalo padat, během čtvrtku a pátku nám vypadlo asi šest lidí,“ vysvětlil Trpišovský.

Mezi nimi byl například kvůli nemoci Lukáš Provod, kvůli zranění Conrad Wallem, hrát nemohl ani Igoh Ogbu, k tomu někteří – jako Christos Zafeiris - chyběli kvůli karetním trestům.

A i když Slavia měla proti Slovácku optickou převahu, šancí bylo minimum. „Kombinace trošku drhla, ale důležité je, že se to zvládlo i s kombinovanou sestavou,“ mohl nakonec spokojeně říct záložník aktuálního lídra tabulky Lukáš Masopust.

Zatímco na Slavii padly pro fotbal tradiční dvě branky, ve Zlíně jich viděli diváci neuvěřitelných čtrnáct – a to je rekord samostatné české ligy.

A prohra domácího týmu s Mladou Boleslaví 5:9 neunikla ani slávistickému trenérovi Jindřichu Trpišovskému. „Určitě bych chtěl trénovat tak, abychom dali devět gólů. Naopak bych nechtěl být tam, kde jich devět dostaneme. Je to neuvěřitelné a neumím si představit, jak se to mohlo sejít. Možná si to pustíme, abychom měli lepší inspiraci a lépe se trefovali,“ poznamenal Trpišovský, který se Slavií zažil několik gólově bohatých zápasů, nikdy ale takhle divokých.