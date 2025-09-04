‚Trvalé selhání vedení klubu. Plánujeme protesty.‘ Fanoušci West Hamu v dopise kritizují šéfy
Fanoušci fotbalového West Hamu neprožívají na začátku nové sezony moc radosti. Kromě častých výtek ke slabému kádru se příznivci tradičního klubu obrátili na vedení i kvůli nedostatečné infrastruktuře pro skauting nebo nevyhovujícímu tréninkovému zázemí. Poradní sbor fanoušků (FAB), který čítá zhruba 25 000 příznivců West Hamu, zaslal na vedení klubu dopis o vyslovení nedůvěry.
Fotbalisté West Hamu mají po úvodních třech kolech aktuální sezony Premier League na svém kontě tři body. V zahajovacím utkání proti nováčkovi ze Sunderlandu podlehli 0:3 a o týden později schytali na domácí půdě dokonce debakl 1:5 od londýnské Chelsea. Následovala porážka v Ligovém poháru, kde „kladiváři“ nestačili na Wolverhampton. Navíc po prohře 2:3 došlo ke konfliktu kapitána Jarroda Bowena s fanoušky.
Fotbalisté šli zatleskat svým příznivcům a poděkovat za podporu, ale Bowen, který se držel u reklamního banneru a byl těsně u fanoušků, slyšel něco negativního a na nespokojeného příznivce vystartoval. Scénu se snažil uklidnit český reprezentant Tomáš Souček, který byl hned u něj a odtáhl spoluhráče pryč.
Bowen se následně omluvil na sociálních sítích. „Omlouvám se fanouškům za svou reakci. Budu bojovat pokaždé, když přijdu na hřiště, ale musím jít příkladem. Vy, fanoušci, víte, jak vás a tento klub miluji. Společně projdeme těžkými časy,“ napsal Bowen.
Pět dní po nešťastném vystoupení v Ligovém poháru West Ham konečně zabral i v Premier League. Na půdě Nottingamu vyhrál 3:0 a jednou se gólově prosadil právě Bowen.
Vlna nevole na vedení
Že by to ale fanoušky uchlácholilo? Dle událostí posledních dní tomu tak není. Poradní sbor fanoušků (FAB), který čítá zhruba 25 000 příznivců West Hamu zaslal na vedení klubu dopis o vyslovení nedůvěry. Výtky byly směřovány k nejvyšším představitelům organizace, mezi které patří i akcionář Daniel Křetínský. Vlna nevole míří i na spolupředsedy Davida Sullivana, Vanessu Goldovou a na neexuktivního ředitele Alberta Smitha.
„S lítostí vám musíme napsat jménem více než 25 000 oddaných fanoušků West Ham United, které my, členové FAB, přímo zastupujeme. Nyní nemáme jinou možnost, než vyslovit nedůvěru,“ cituje The Telegraph dopis od FAB.
Členové FAB chystají četné protesty v nadcházejících zápasech, velká demonstrace se dá očekávat 20. září před utkáním proti Crystal Palace. Už dlouhodobým problémem, na který poukazují fanoušci, je přesun klubu na London Stadium. Atmosféra se podle nich s legendárním Boleyn Ground, který byl od roku 1904 do roku 2016 domovem West Hamu, nedá srovnávat.
„Jen dva roky po získání evropského poháru a prodeji našeho nejlepšího hráče, který s námi byl od svých 14 let, za 105 milionů liber, je prostě nepřijatelné slyšet tvrzení o finančních potížích, vidět stárnoucí nekonkurenceschopný tým, nedostatečnou infrastrukturu pro skauting a vysmívané tréninkové zařízení. Jde o trvalé selhání vedení klubu,“ vyjadřují se kriticky fanoušci, kteří zmiňují prodej šestadvacetiletého Declana Rice do Arsenalu.
West Ham se k dopisu o nedůvěře nevyjádřil. Klub se sešel s FAB tři dny před začátkem sezóny a věří, že v posledních měsících proběhl pozitivní dialog, včetně vyřešení otázky vstupenek na slevy. Také se předpokládá, že klub od obdržení dopisu nabídl setkání s FAB.