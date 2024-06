ŽIVĚ: Turecko hraje na Euru proti Gruzii, Radiožurnál Sport vysílá přímý přenos

Do vyřazovací fáze postoupí první dva týmy z každé skupiny a nejlepší čtveřice ze třetích míst.

Gruzii čeká první zápas na mistrovství Evropy v Německu proti Turecku. V Itálii se však začala probírat žádost Kvaraccheliji o přestup z Neapole, o které do médií promluvili hráčův otec i agent Mamuka Džugeli.

„Kdybych byl na jeho místě, soustředil bych se výhradně na to, co se děje na trávníku,“ řekl Sagnol. „Vynikající hráči jako on se o budoucnost obávat nikdy nemusejí. Navíc když na Euru zahraje dobře, může si ještě polepšit,“ dodal Sagnol.

Jeho výběr po úterním duelu s Tureckem nastoupí v sobotu proti Česku a skupinu uzavře příští týden ve středu zápasem s Portugalskem.