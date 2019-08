U fotbalistů je tetování na očích, proto se to tak probírá, říká Sýkora, který ho má i jako motivaci

„Normální lidi mají taky tetování, jen to není tak na očích. U fotbalistů je to na očích, proto se to tak probírá,“ říká Jan Sýkora o častých komentářích fotbalových fanoušků na adresu tetování, která zdobí kůži některých hráčů.

Jan Sýkora se uvelebil v křesle v místnosti, jejíž stěny jsou doslova poseté diplomy za tatérské dovednosti. „Tady mám hlavu tygra, tady mám hlavu orla, egyptského supa, růži, holubici...,“ vyjmenovává kmenový hráč Slavie, který momentálně hostuje v Jablonci, svá tetování.

Teď se Sýkorovi rýsuje další - pohár pro vítěze Ligy mistrů. „Začali jsme ho dělat tři měsíce zpátky, on totiž vůbec nemá čas,“ říká místní tatér Peťan.

I tohle tetování má stejně jako ta ostatní svůj význam. Sáhnout si na slavný pohár je totiž Sýkorův sen a tetování mu ho připomíná.

„Proto to tam je. Peťan udělal z toho poháru i plamen, aby bylo vidět, že pro to furt hořím. Že tam ta touha je,“ vysvětluje Sýkora a rozpovídá se i o tom, jestli měl někdy kvůli svým tetováním třeba problémy s rodiči.

„Tím, že jsem byl od sedmnácti z baráku, tak to rodiče nějak nechávali víceméně na mně. Možná ze začátku kroutili očima, ale nic neřekli. Oni jsou v tomhle tolerantní,“ usmívá se Sýkora na návštěvě u svého dvorního tatéra, od kterého brzy odejde s ještě o něco barevnější kůží.