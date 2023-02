Česko těsně vyhrálo fotbalový souboj koeficientů, v sezoně 2024/25 pošle do evropských pohárů pět klubů

JE TO TAM!!



Lech Poznaň - Bodo/Glimt 1:0



Zůstáváme o 0.050 bodu před Norskem na 15. místě a nikdo další už nemá reálnou šanci nás ohrozit.



V sezóně 2024/25, první v novém systému s jednou obří skupinou, vyšleme do boje znovu 5 týmů, tři z nich do předkol dvou lepších pohárů!