České kluby dostanou od UEFA zhruba 40 milionů korun. Jde o kompenzaci za účast hráčů na Euru

Českým fotbalovým klubům, jejichž hráči se zúčastnili loňského mistrovství Evropy v Německu, připadne dohromady 1,6 milionu eur (přibližně 40 milionů korun). Jde o kompenzaci ze strany UEFA. Částku si rozdělí pětice klubů, nejvíce dostane Slavia, která si přijde na 682.546 eur (přes 17 milionů korun). Po zasedání výkonného výboru o tom informovala Fotbalová asociace ČR. Praha 20:19 11. února 2025

UEFA celkově rozdělí 140 milionů eur (přes tři a půl miliardy korun). Zohledňuje při tom různá kritéria jako počet hráčů z daného klubu či délku jejich působení na turnaji.

Z tuzemské ligy startovalo na Euru 22 zástupců ve čtyřech různých reprezentačních výběrech. Nejvíce, 16, jich bylo v české nominaci, čtyři ve slovenské a po jednom v albánské a srbské.

Nejpočetnější zastoupení měla Slavia. Devítku hráčů z Edenu povolal trenér českého výběru Ivan Hašek, Ivan Schranz se dostal do slovenské nominace. Šest zástupců měla Sparta.

Tři z nich byli za Česko, Lukáš Haraslín za Slovensko, Veljko Birmančevič za Srbsko a Qazim Laci za Albánii. Čtveřice hráčů Plzně se dostala do české nominace a liberecký Lubomír Tupta s ostravským Tomášem Rigem pak do slovenského týmu

Sparta coby druhý nejvíce zastoupený český klub si přijde na 430 260 eur (asi 10,8 milionu korun). Následuje Plzeň s 271 660 eury (6,8 milionu korun) a Liberec s Ostravou dostanou shodně 84 894 eur (2,13 milionu korun). UEFA rozešle jednotlivým asociacím peníze v polovině února a svazy je následně rozdělí mezi kluby.

„Tento program jsme schválili v UEFA teď nedávno před Eurem, ale není to úplně nová věc. Běží už několik let. Je to důkaz toho, že pro kluby a asociace stojí za to spolupracovat. Že kluby by měly mít zájem na tom, aby reprezentace uspěla a jejich hráči se dostali do nominací,“ řekl novinářům předseda FAČR Petr Fousek, který je zároveň členem výkonného výboru UEFA.

„Dalším průvodním jevem je pochopitelně to, že když se hráči jednotlivých klubů do nominace na finálový turnaj dostanou, mohou se nabídnout na trhu a přestoupit do lukrativnějších klubů. Myslím, že tahle finanční podpora je zajímavá pro všechny české kluby, které měly hráče na Euru,“ dodal.

Kompenzace za sezonu

UEFA tradičně vyplácí klubům jakési „odškodné“ za to, že se jejich hráči účastní reprezentačních akcí. Mistrovství Evropy narušilo začátek nové sezony především těm ligám, které nepatří mezi pětici elitních.

Například česká nejvyšší soutěž začala jen týden po finále šampionátu a první kolo kvalifikace Ligy mistrů odstartovalo dokonce ještě v době turnaje v Německu.

Výkonný výbor na úterním zasedání také vzal na vědomí, že novým výkonným ředitelem dceřiné marketingové společnosti STES bude Pavel Marek. Dosavadní obchodní ředitel ve funkci nahradí Martina Raka.

„Volba byla poměrně jednoduchá. Dá se říct, že Pavel Marek byl dvojka v té hierarchie. Je zkušený v marketingu, byl v představenstvech prvoligových klubů Jablonce i Liberce. Řadu let zasedal i v dozorčí radě STES. Problematiku zná z obou pólů, volba byla logická,“ řekl Fousek.