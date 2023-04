České kluby by mohly od UEFA dostávat více peněz, míní šéf ligové asociace. Ze superligy má obavy

Organizace European Leagues na kongresu v Praze vyzvala Unii evropských fotbalových asociací (UEFA), aby podstatně navýšila solidární příspěvky pro kluby, které se neúčastní evropských pohárů. Podle předsedy Ligové fotbalové asociace (LFA) Dušana Svobody by díky tomu české prvoligové celky mohly získat za sezonu o několik milionů korun více než dosud. Praha 19:06 21. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda | Foto: Martin Sekanina / CNC | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Podle odhadů European Leagues by UEFA po změně herního formátu evropských pohárů od příští sezony mohla vygenerovat 4,8 miliardy eur (113 miliard korun) místo stávajících 3,6 miliardy eur (85 miliard korun).

Sdružení evropských soutěží proto na kongresu v Praze vyzvalo k navýšení solidárních plateb ze současných čtyř na deset procent.

„Dojde k rozšíření počtu účastníků Ligy mistrů a tím i ke zvýšení finančních prostředků, které z ní bude UEFA generovat. Diskuze se vede o to, aby se solidární příspěvek zvýšil z té nadhodnoty, která teď bude vznikat,“ řekl Svoboda na tiskové konferenci.

„V reáliích české nejvyšší soutěže by to znamenalo, že kluby neúčastnící se evropských soutěží by dostaly za sezonu o několik set tisíc eur více. To už jsou pro ně signifikantní peníze. To je pro nás jako menší nebo středně velkou ligu důležité,“ poznamenal Svoboda.

Obavy ze superligy

Kongres European Leagues se zabýval také nekončící snahou některých velkých klubů o vytvoření takzvané superligy. Podle Svobody by to mohlo znamenat začátek konce fotbalu v současné podobě.

„Fotbal je nejdynamičtěji se rozvíjející sport na světě právě i díky tomu, že je nastaven ve schématu, v jakém je. Silné a bohaté ligy a kluby přinášejí hodnotu a o část z ní jsou připraveny se podělit. Se vznikem superligy by došlo k narušení tohoto formátu. Řeknu to možná trochu nadsazeně, ale byl by to začátek konce rozvoje fotbalu, jak ho známe,“ uvedl šéf LFA, která v Česku řídí profesionální soutěže.

"V Čechách máme dva silné sporty - fotbal a hokej. Můžeme vidět, co se stane v okamžiku, že máme jednu ligu, která je mimo struktury. Víme, jak to vypadá s uvolňováním hráčů z NHL pro potřeby národních mužstev. Kdyby se superliga spustila, mám obavy, že by k něčemu podobnému mohlo dojít i ve fotbale. Doufám, že se nám všem společně podaří hodnoty, na kterých evropský fotbal vznikl, ubránit," řekl Svoboda.

Kongres European Leagues se koná dvakrát ročně, LFA je členem organizace od roku 2018.

„LFA je poměrně mladá organizace. Tohle byla první významná akce, kterou jsme hostili. Jsem rád, že jsme mohli pozvat zástupce z 31 zemí a mohli jim představit naši ligu, jak je u nás fotbal organizovaný. FAČR bude organizovat finále Evropské konferenční ligy. Myslím, že po organizační stránce jsme poměrně zdatní. Jak jsem slyšel reakci kolegů, tak všichni byli spokojeni,“ dodal Svoboda.