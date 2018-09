UEFA odsouhlasila zavedení videorozhodčího, k dispozici bude v příštím ročníky Ligy mistrů a při ME 2020

Plzeň pustila do prodeje lístky na zápas s Realem Madrid, ve frontě čekaly tři desítky fanoušků

Fotbalisté Plzně se chystají v rámci Ligy mistrů na různé stadiony. Do Říma, do Moskvy a také do Madridu. Právě na zápas s Realem na jeho hřišti spustila Viktoria ve čtvrtek předprodej.