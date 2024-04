Uplynulé kolo fotbalové ligy poznamenaly minely brankářů. ‚Jejich chyby rozhodují,‘ říká Horváth

Hned několik chyb brankářů ovlivnilo víkendové kolo fotbalové ligy. Nezadařilo se třeba olomouckému Matúši Macíkovi, který nezpracoval přihrávku spoluhráče v zápase s Pardubicemi, nebo českobudějovickému Martinu Janáčkovi. Ten svou minelou daroval gól pražské Spartě.

„I když střelu možná úplně neviděl, měl to chytnout nohou, vůbec si k tomu nemusel klekat,“ okomentoval minelu brankáře Janáčka expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth.

Připomněl také sobotní zápas Olomouce s Pardubicemi. „Chyba Macíka je obrovská. Je jednoznačně největší, protože je to přihrávka na 25 metrů po zemi. Sotva se to koulelo, bohužel, stane se,“ řekl. Také v tomto utkání byla chyba gólmana rozhodující. Na vlastní gól Macíka hosté ještě jednou navázali a v utkání uspěli 2:0.

„Golmáni mají v tomto velkou nevýhodu. Každá jejich chyba je hodně vidět a většinou to skončí špatně pro jejich mužstvo. Pro Budějovice je škoda, že smolným gólem prohrály se Spartou. Pro Olomouc smůla, že v té situaci, která nastala, místo toho, aby se dostala do nějakého tlaku, najednou prohrávala 0:1,“ řekl Horváth.

Možných důvodů, proč brankáři chybují, je podle Horvátha několik. „Ta situace vlastně není složitá. Brankař stejnou situaci opakuje v tréninkách, proto už trošku přemýšlí nad tím, kam bude hrát, co se stane potom. A míč na přírodní trávě možná malinko zahne, nebo vyskočí na drnu. Hráči vám sami potvrdí, že to jezdí jinak,“ uvedl.

Heča pustil střely z dálky

Brankářská nejistota o víkendu ovlivnila ještě jedno utkání, a to mezi Slováckem a Slavií. Domácí Milan Heča pustil dvě střely ze zhruba pětadvaceti metrů, a Pražané i díky tomu zvítězili 3:1.

„Tohle si myslím, že samozřejmě je chyba. Ale třeba v zápase Teplic na Baníku měl Jiří Letáček podobnou střelu a jen tak tak ji vytlačil ven. To bylo podobné jako Heča. Střely z 20 až 25 metrů nabírají různé trajektorie jak s ohledem na vítr, tak s ohledem na to, jak to hráč trefí,“ doplnil Horváth k víkendovému kolu domácí fotbalové ligy.