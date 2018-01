Určitě to budou provázet nějaké porodní bolesti, říká před začátkem přípravy nový trenér Slavie Trpišovský

Většina ligových celků zahájila přípravu na jarní část sezony. Po pauze se ve středu poprvé sešli také fotbalisté Slavie. Na prvním tréninku už chybělo trio Altintop, Rotaň a Švento, se kterým klubové vedení nepočítá. V Edenu se ale objevily i nové tváře, první trénink v novém angažmá vedl po příchodu z Liberce realizační tým Jindřicha Trpišovského. Praha 21:07 3. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jindřich Trpišovský při prvním tréninku pražské Slavie | Zdroj: ČTK

Z reklamního banneru v Edenu ještě nezmizela postava Jaroslava Šilhavého, červenobílou soupravu už ale oblékla úplně jiná skupinka trenérů.

Je to nezvyk, vidět Jindřicha Trpišovského v těchto barvách, jenže v posledních týdnech prostě všechno směřovalo k tomu, aby přistoupil na tuhle změnu.

„Od lidí, se kterými jsem o tom mluvil, jsem cítil obrovský zájem o to, aby to dopadlo. Prostě se to všechno sešlo. Protože jsem byl dva a půl roku v jednom klubu, kde jsem byl maximálně spokojený se všemi věcmi. Ať to byla spolupráce s vedením, fanoušci a tak dále. Prostě všechno to fungovalo, takže nebyl důvod odcházet a teď prostě nastal čas,“ řekl novinářům při tréninku Trpišovský.

Příchod do Slavie je samozřejmě na první pohled dalším krokem vpřed, a pak také závazkem ambicióznímu vedení s vysokými nároky. Vyprávět by o tom mohl Trpišovského předchůdce Jaroslav Šilhavý. Nový kouč ale o konkrétních cílech nemluví a dál než k dalším tréninkům prý nekouká.

„Musíme to zvládnout. Určitě to budou provázet nějaké porodní bolesti. Výhoda je, že teď máme šest týdnů, máme dvě soustředění, máme nejlepší podmínky k tomu, abychom to zvládli. Hráči toho mají hodně za sebou, hráli v nároďácích, kopat umí. Takže to bude o nás, abychom to dobře vysvětlili a aby to oni dobře udělali,“ popisuje nový slávistický kouč.

Možná o něco rychlejší by mohlo být realizování fotbalových vizí díky známým tvářím. Z Liberce přišel spolu se sportovním manažerem Janem Nezmarem, svými asistenty a v kádru má i hráče, které už vedl v minulých letech, třeba záložníka Jana Sýkoru.

„Nečekal jsem to. Je to rok, co jsem odešel z Liberce, a trenér už je tady zamnou. Bylo to rychlejší, než jsem čekal, ale takový je fotbal. Jsem rád, že to je zrovna on. Je pořád úplně stejný, i kluci, co si přivedl. Já si myslím, že se měnit nebudou kvůli tomu, že přišli sem,“ vysvětluje Sýkora.

Měnit se snad Trpišovskému tak jako každý půlrok v Liberci nebude ani kádr. A i když počítá s některými posilami, na velké nákupy zahraničních posil tentokrát ve Slavii dost možná nedojde.