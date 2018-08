‚Budu nervózní, to je jasné.‘ Bolta čeká premiérový start za australský fotbalový tým

„Budu nervózní, to je jasné. Už to nebude exhibiční utkání. Tohle je kariéra, o kterou usiluju, takže budu trošku nervózní. Je jasné, že to nebude bezchybný výkon. Chci ale na sebe být hrdý,“ říká Usain Bolt před svou fotbalovou premiérou.

‚Tohle je jen začátek.‘ Bolt na své narozeniny trénoval, má vytáhnout nejhorší tým australské ligy Číst článek

Jestli je bývalý jamajský sprinter s míčem na hřišti stejně rychlý jako bez míče na dráze, se poprvé ukáže v pátek. Australský tým Central Coast Mariners, kde je Bolt na testech, čeká utkání proti výběru fotbalistů z regionu Central Coast.

„Přišel jsem jako nepopsaný list papíru. Připravený učit se. Pochopit systém a zlepšovat se. Snažím se dostat na vyšší úroveň. Všechno je pro mě hlavně o učení nových věcí,“ popisuje Bolt. A zdá se, že osminásobný olympijský šampion je dobrým studentem.

„Když děláte atletiku, je to jen o běhu dopředu. Nemusíte jako ve fotbale neustále zpomalovat, zrychlovat a měnit směr pohybu. Na tohle si musí zvyknout. Jsem spokojený s tím, jak se zlepšuje. Je odhodlaný,“ chválí Bolta trenér Mike Mulvey.

Mějte respekt, křičel Mourinho na novináře. United prohráli druhý ze tří zápasů Premier League Číst článek

„Cítím, že jsem se zlepšil. Proto už trénuji naplno s týmem. První týden jsem se ještě rozkoukával a začínal. Teď trénuji bez úlev, což dokazuje, že jsem udělal pokrok. Musím ale stále pokračovat v práci,“ ví cílevědomý Bolt, že je stále teprve na začátku fotbalové kariéry.

„Záleží na tom, co řekne kondiční trenér. On posoudí, jak Boltovo tělo zvládá tréninkovou zátěž,“ mlží o Boltově nasazení trenér Mulvey.

„Možná posledních patnáct nebo dvacet minut. Jen abych si to mohl vyzkoušet. Ale nevím, záleží na trenérovi a zbytku realizačního týmu. Oni rozhodnou, jak dlouho můžu hrát,“ potvrzuje Usain Bolt před svou páteční fotbalovou premiérou, že celé utkání určitě neodehraje.