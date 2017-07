Útočník Magera před odvetou se Shamrockem: Boleslavi dlužíme úspěch v Evropě

V letech 2006 a 2007 si fotbalisté Mladé Boleslavi zahráli v základní skupině Evropské ligy. Na podobný úspěch ale Středočeši od té doby čekají. Poslední dvě sezony neprošli v předkole této soutěže ani přes úvodního soupeře. V konfrontaci se Shamrockem Rovers je od 18 hodin po výhře 3:2 v Irsku čeká domácí odveta. Mladá Boleslav 8:51 20. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Golgol Mebrahtu pomohl k vítězství Mladé Boleslavi dvěma góly. | Zdroj: ČTK/AP

Jejich přáním je spravit si po posledních letech v evropských pohárech chuť a také zvednout sebevědomí. Uspět chtějí Boleslavští také kvůli fanouškům. Tuší, že jim přeci jen něco dluží. Zpět se ale ohlížet nechtějí. „V minulosti se nepatláme, stejně ji nemůžeme změnit. Soustředíme se na letošní předkolo a chceme postoupit," řekl Radiožurnálu gólman Středočechů Jakub Diviš.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Mladoboleslavští fotbalisté se chystají na odvetu druhého předkola Evropské ligy

Výhra 3:2 na hřišti soupeře zařídila boleslavským fotbalistům dobrou pozici pro odvetu. Postup v kapse nemají, ale hlad po úspěchu ano. „Dlužíme to Boleslavi. De facto každý rok jsme se dostali do pohárů, ale nepovedlo se nám postoupit přes předkola. Chceme to napravit a záleží jen na nás," dodal útočník Lukáš Magera.

Tři branky na soupeřově hřišti ho potěšily, i když on sám nastoupil až v samém závěru úvodního duelu. „Dobrá vizitka, ale škoda posledního inkasovaného gólu v devadesáté minutě. Konce se nám nedaří, nicméně jedná se o dobrý výsledek pro domácí odvetu," tvrdil Magera.

Do základní skupiny Evropské ligy Mladou Boleslav přivedl před deseti lety v roli trenéra Dušan Uhrin mladší. Ten samý muž se na lavičku vrátil. Znovu předstoupí před fanoušky. „Po dlouhé době se představím doma za Mladou Boleslav. Očekávání i nervozita jsou větší. Pevně věřím, že diváky nezklameme. Když odevzdáme maximum, tak postoupíme," uvedl staronový kouč.

Zápas druhého předkola Evropské ligy Uhrinův tým proti Shamrocku Rovers rozehraje v 18 hodin.