Už šest výher v řadě. Fotbalisté Jablonce jsou pod trenérem Petrem Radou k neporažení

Jen jediný tým ve fotbalové lize na jaře ještě nezaváhal. Jablonecká suverénní jízda trvá už šest zápasů a podepsaný je pod ní i kouč, který se do severočeského klubu v zimě vrátil po 10 letech. Trenér Petr Rada je ve staronovém působišti zatím stoprocentní a o víkendu může přidat už sedmou výhru v řadě. Jablonec nad Nisou 16:52 6. dubna 2018

Když jablonecký šéf Miroslav Pelta loni v prosinci Petra Radu angažoval, tak měl být trenérem, který na jaře z hráčů dostane víc, než bylo tehdejší osmé místo v ligové tabulce. O chuti vyhrávat mluvil při podpisu smlouvy ostatně i sám Rada.

„Pro mě je to vždycky motivace. Chci vyhrávat, to je to nejdůležitější. Já jsem na lavičce, důležití jsou hráči na hřišti, aby chtěli vyhrávat. Myslím si, že tady ti hráči jsou v takovém věku, že by měli chtít něčeho dosáhnout,“ říkal tehdy nový kouč Jablonce.

Cíl být na dostřel evropským pohárům Jablonečtí od začátku jara plní. Postupně porazili Teplice, Duklu, Zlín, Baník, Jihlavu a Bohemians, což je vyneslo na průběžnou pátou pozici před pražskou Spartu.

Na příčky zajišťující účast v předkole Evropské ligy schází Severočechům bod, na předkolo Ligy mistrů ztrácí tři body. Tým z Podještědí přitom nadále bojuje na dvou frontách, na konci dubna se v souboji o finále domácího poháru střetne s obhájcem trofeje ze Zlína.

Důvodem, proč se Petru Radovi daří, je, že tamní prostředí velmi dobře zná. Už jednou tam působil. Angažmá mezi lety 2003 až 2007 je mimochodem dosud jeho nejdelší štace během trenérské kariéry.

Někdejší reprezentační kouč je známý bouřlivák, který ale dokáže tým vyburcovat, když je potřeba. Mezi hráči má autoritu. To všechno ostatně hrálo roli při jeho opětovném angažování do Jablonce, což už v prosinci avizoval ředitel klubu Petr Flodrman.

Radův efekt

„Chceme posílit realizační tým pomocí Petra Rady, který to tady zná. Má zkušenosti, autoritu a doufám, že to bude mít efekt,“ vysvětloval angažování Rady Flodrman.

Efekt to zatím skutečně má. Jablonec jede v sobotu do Mladé Boleslavi pro sedmou jarní výhru v řadě. Kouč Petr Rada věří, že jeho svěřenci naváží na předchozí úspěšné duely.

„Myslím si, že pro hráče by to mělo být motivující, aby v každém zápase vždycky měli chtít vyhrát a pokusit se o nějaký výsledek, který by zaručoval zviditelnění. Nakonec důkazem toho je, že máme čtyři hráče v reprezentaci. To je vyznamenání těch hráčů,“ dodává Rada před sobotním utkáním.

Duel Mladé Boleslavi s Jabloncem se hraje v sobotu od 17 hodin, a stejně jako další víkendové zápasy HET ligy ho Radiožurnál bude přinášet v reportážních vstupech.