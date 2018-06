‚Užil jsem si to, bylo to krásný, nádherná atmosféra.‘ Tomáš Rosický děkoval po rozlučce fanouškům

Na rozlučce Tomáše Rosického nechyběla velká jména jak českého, tak světového fotbalu a to i na trenérské lavičce, kam usedli na straně české výběru Karel Brückner a ten světový vedl Ivan Hašek. Sám hlavní aktér si cenil především toho, že fanoušci vydrželi i přes nepřízeň počasí. Praha 20:41 9. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Rosický po své rozlučce | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Ten déšť byla velká kaňka, že se to muselo všechno posouvat. Moc bych chtěl poděkovat lidem, že tady vydrželi, protože to pro ně opravdu nebylo jednoduché. Musím říct, že jsem si to užil, bylo to krásný, nádherná atmosféra,“ řekl přímo po zápase v rozhovoru pro Radiožurnál Tomáš Rosický.

Bývalého hráče Sparty, Dortmundu a Arsenalu velmi potěšilo, že s ním nastoupila v závěru skoro celá mužská část rodiny. Kromě tatínka s bratrem vběhl na trávník i Tomáš Rosický junior. Ten hned při svém premiérovém zápase vstřelil branku.

„Bylo to moc pěkný, že můj syn u toho mohl být taky. Bylo to skvělý tenhle moment prožít i s vlastní rodinou, která mě strašně podporovala po celou kariéru a stála za mnou ve všech momentech,“ je vděčný své rodině Rosický.

Když by měl vybrat jeden moment své kariéry, na který bude vždycky vzpomínat, neměl dřívější kapitán české reprezentace jasno.

„To samozřejmě musí posoudit lidi sami. Já jsem byl vždycky ten typ, který doufal v to, že to co dělá, baví i ostatní lidi. Když už ne kdy jindy, tak dneska myslím, že se to povedlo,“ dodává Rosický.

Naopak jeho reprezentační kolega a nynější brankář Arsenalu Petr Čech jeden moment spojený s Rosickým vybrat dokázal. Český gólman vybral barážový zápas proti Norsku, který rozhodl o postupu Česka na MS 2006 v Německu.

„Vzpomínám si na zápas s Norskem v baráži, kdy jsme se snažili dostat na mistrovství světa a byl to historický úspěch, kdy dal gól Norsku, který pečetil náš postup,“ vzpomínal Čech.

Pozvánka na Rosického rozlučku potěšila jeho dřívějšího spoluhráče z Arsenalu Nizozemce Robina van Persieho. V týmu londských Gunners spolu nastupovali celkem šest let.

„Je to fantastické být pozvaný a být tady. Měl jsem s Tomášem několik super zážitku v Arsenalu, jednak na hřišti a i mimo něj. Je to jeden z nejmilejších lidí, jakého jsem kdy poznal. Když mě pozval, cítil jsem se velmi poctěný,“ těšilo nizozemského fotbalistu pozvání.