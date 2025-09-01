V Anglii se chci ještě víc ukázat. Styl fotbalu mi bude sedět, říká Krejčí po přestupu do Wolverhamptonu

Čeští fotbalisté se sešli v Praze před zářijovými zápasy. V pátek nastoupí v kvalifikaci mistrovství světa v Černé Hoře, o tři dny později je čeká domácí přípravný duel se Saúdskou Arábií. Z nominace národního týmu vypadl zraněný Matěj Vydra, plzeňského útočníka nahradil nováček Adam Karabec z Lyonu. Ve výběru kouče Haška je i stoper Ladislav Krejčí, který minulý týden odešel ze španělské Girony na hostování s opcí do anglického Wolverhamptonu.

Čeští fotbalisté na prvním tréninku zářijového reprezentačního srazu. Ladislav Krejčí (první zprava)

Čeští fotbalisté na prvním tréninku zářijového reprezentačního srazu. Ladislav Krejčí (první zprava) | Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

„V posledních dnech toho bylo hodně. Jsem rád, že se mi podařilo splnit jeden z mých velkých snů. Těším se na další výzvy,“ přiznává Ladislav Krejčí, který svůj přesun do Premier League oficiálně stvrdil teprve minulý týden ve čtvrtek.

Poslechněte si Ladislava Krejčího na reprezentačním srazu o jeho přestupu do Wolverhamptonu

O dva dny později po jediném tréninku s novým týmem už reprezentační stoper seděl na lavičce Wolverhamptonu v ligovém utkání s Evertonem, kterému nakonec domácí podlehli 2:3.

„I když jsem strávil první zápas na lavičce a nepovedlo se to výsledkově, tak já jsem se usmíval. Byl jsem šťastný z toho, co vidím a co mě čeká. Rozdíl v evropských ligách je velký. Cítím, že je mi to v Anglii bližší a těším se,“ vypráví obránce národního týmu Ladislav Krejčí.

Ze Španělska do Anglie

Dvojnásobný mistr ligy se Spartou teprve loni v létě odešel do španělské Girony, za kterou v minulé sezoně La ligy nastoupil do osmadvaceti zápasů a dal dva góly. V katalánském klubu patřil k oporám, po pouhém roce ale už dres změnil.

„Už od začátku angažmá jsem směřoval tak, že je to pro mě určitý krok, abych se mohl ukázat ve světě a mohl udělat další posun k mým cílům. Vnitřně jsem v to doufal a věřil. Samozřejmě jsem byl mile překvapen, ale ne ve stylu, že by to bylo rychlé,“ řekl o odchodu z Girony do Wolverhamptonu Ladislav Krejčí.

Kariérní posun jedné z klíčových postav defenzivy národního týmu těší i generálního manažera českých fotbalových reprezentací Pavla Nedvěda. „Je to kvalitní hráč, který stabilně patří do národního týmu. V budoucnu by mohl být i kapitánem týmu. Anglická liga je nejtěžší, a pokud se tam prosadí některý z českých hráčů, tak dokazuje, že je kvalitní,“ zdůrazňuje generální manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd.

