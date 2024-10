V Edenu se nemusíme bát žádného soupeře. Potřebovali jsme do hry dostat emoce, říká Chorý

Čtvrteční zápasy evropských pohárů českým fotbalovým klubům moc nevyšly. Mladá Boleslav prohrála na hřišti arménského celku Noah 0:2, Plzeň doma remizovala s bulharským Razgradem bez branek, a remízou 1:1 skončil i zápas Slavie proti Ajaxu Amsterdam. Pražanům aspoň k bodu pomohlo i velké střídání čtyř hráčů v 61. minutě. Video Praha 7:32 4. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Chorý se raduje z vyrovnávacího gólu proti Ajaxu | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Trenér Jindřich Trpišovský udělal oproti ligovému utkání na Bohemians v základní sestavě pět změn. Opory Lukáše Provoda, Malicka Dioufa nebo Tomáše Chorého poslal proti Ajaxu do hry až po hodině hry ve snaze odčinit úvodní gól hostujícího Branca van den Boomena. A Chorý po šesti minutách na hřišti splnil úkol a vyrovnal.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy Tomáše Chorého, který vstřelil vyrovnávací gól v zápase s Ajaxem

„Bylo potřeba do hry dostat emoce. Po pár minutách, co jsme tam vlezli, se to povedlo. Zatlačili jsme Ajax, potom přišla červená karta a byli jsme prakticky jen na jejich polovině, obehrávali je. Měli jsme to dotáhnout do vítězného konce,“ řekl střelec Chorý, který zmínil i vyloučení hostujícího Youriho Baase a víc než patnáctiminutovou neúspěšnou přesilovku Pražanů.

Nepovedený první poločas

Klíč k pouhé remíze ale podle Slávistů ležel už v nepovedené první půli. „Prvních 20 až 30 minut nám chyběly emoce, nebyli jsme nažhavení, měli jsme moc velký respekt,“ přidal svůj pohled trenér Slavie. „V Edenu se nemusíme bát žádného soupeře. Když do toho půjdeme tak, jak jsme vstoupili do druhého poločasu, nemám vůbec strach,“ navázal Chorý na Trpišovského.

Slavia tak má po remíze 1:1 s Ajaxem ve velké tabulce 36 celků Evropské ligy čtyři body. A Trpišovský věří, že jeho tým má stále na to, aby skončil do osmého místa a postoupil rovnou do osmifinále.

„Je důležité, že jsme zápas zvrátili, když se nevyvíjel dobře. Pokud budeme hrát zápasy ve stejné kvalitě, věřím, že součet bodů pak bude stačit na to, abychom postoupili ideálně z první skupiny,“ přeje si trenér Slavie.