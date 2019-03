V hlavní roli video. Bohemians slavili gól na 1:0, rozhodčí místo toho odpískal penaltu pro Slavii

Do vápna letí centr, hráči Bohemians ho ale odvracejí a utíkají do rychlého protiútoku, na jehož konci skóruje David Puskáč. Domácí vedou 1:0 a není co řešit? Kdepak. Sudí Královec se jde poradit s videorozhodčím a vzápětí je všechno jinak. Gól neplatí, místo něj se píská penalta pro Slavii po faulu ve vápně a do vedení jdou hosté. Praha 18:56 3. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kamil Vacek z Bohemians (vlevo) v souboji se slávistou Josefem Hušbauerem. | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Takovou situaci viděla česká liga vůbec poprvé od zavedení videa. Domácí se bouřili, ze zelenobílého kotle za bránou létaly na trávník kelímky a hráči se seběhli kolem rozhodčího Královce.

Bohemians - Slavia 0:3. Vršovické derby zvládl favorit, v akci byl i videorozhodčí Číst článek

Krutý moment pro Bohemians, jenže Královec rozhodl v souladu s pravidly - k situaci ve vápně, kde Daniel Krch stáhnul Lukáše Masopusta, se po radě videorozhodčího vrátil po nejbližším přerušení hry, tedy po gólu Bohemians.

Byl to podobný faul jako ten, po kterém se v sobotu pískala v Liberci penalta proti Spartě. Krch zbytečně okatě zezadu držel Masopusta, takže Královec po zhlédnutí videa odpískal pokutový kop.

„Podle mého názoru je to chybně posouzená situace, chybná součinnost hlavního rozhodčího a videorozhodčího. Jestliže my získáme míč, jdeme přes celé hřiště a dáme gól a on se poté dívá na video a zruší náš gól a odpíská penaltu, tak to je něco, co za mě určitě od videa neočekáváme,“ zlobil se v pozápasovém rozhovoru pro O2 TV trenér Bohemians Michal Hašek.

„Není to podle pravidel, on má přerušit hru, dokud je míč nejdéle v neutrální zóně a nenechat tu akci dohrát do gólu. Mohli to posoudit v době, kdy jsme přecházeli do útoku. Měli podezření, tak ať se podívají,“ dodal Hašek.

Haškova připomínka dává smysl, protože kolotoč emocí, který po sporném momentu domácí hráči zažili, jim určitě nepomohl. Ostatně i sám trenér klokanů uznal, že se jeho svěřenci do konce zápasu nevzpamatovali.

Z nepříjemného šoku se do závěrečného hvizdu nevzpamatovali ani domácí fanoušci, kteří pískali po celý zbytek zápasu a ironicky volali po videu po každém pádu slávisty ve vápně. A situaci neuklidnil ani hlasatel, který Slavii označoval jako „tým ze západních Strašnic“.

Ondřej Zlámal

@OndraZlamal Martin Hašek: Jak stává se to? Vy jste to někdy zažil?

Reportér: Stalo se v to v nizozemské lize.

Martin Hašek: Aha. 47