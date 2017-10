'V kvalifikaci jsme doplatili na neproměňování šancí,' litoval přes výhru nad San Marinem Jarolím

Čeští fotbalisté mají za sebou rozlučku s nepovedenou kvalifikací o světový šampionát. V Plzni porazili San Marino jednoznačně 5:0, ale i přes vysoké vítězství to paradoxně nebyl zápas, ve kterém by národní tým exceloval v zakončení. A tak trochu se znovu ukázalo slabé místo reprezentačního výběru. Plzeň 11:31 9. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká fotbalová reprezentace porazila v posledním utkání kvalifikace o mistrovství světa 5:0 | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

V Plzni jsou zvyklí i na vyšší návštěvy, proto tentokrát nebylo skandování jména střelce prvních dvou branek zrovna hromové, ale ti, kteří přišli, si v tu chvíli rádi zakřičeli. A popravdě řečeno, mohli takhle jásat i víckrát. „Mrzí mě to, to víte, že jo. Mrzí mě, že jsem ten hattrick nedal. Je to škoda, trefil jsem to jak žák,“ uvedl pro Radiožurnál Michael Krmenčík.

Teď už by to bylo stejně jedno. Ani další proměněné Krmenčíkovy šance by reprezentační výběr v kvalifikaci nespasily. Navíc by bylo asi přísné kritizovat koncovku po zápase, ve kterém tým vstřelí pět branek. Zpětně může mrzet spíš to, že jako žáci, jak říká sám útočník, a snad se čeští fotbalisté neurazí, zakončovali často v předchozích duelech.

„Na to neproměňování šancí nebo střílení gólů jsme v téhle kvalifikaci doplatili, řekl bych. Hlavně tedy těmi bezgólovými remízami v domácím prostředí,“ zmiňuje trenér Karel Jarolím asi největší bolístku týmu. Když odečteme trefy za záda poloprofesionála Simonciniho, radovali se Češi v bojích o šampionát jen šestkrát.

„Když se podíváme třeba na Severní Irsko, tak z jejich herního projevu není nikdo nadšený. Ale oni tím, že dokáží ve správných momentech dát gól, dobře bránit, teďka postupují do baráže. Určitě si ale nemyslím, že bychom měli házet flintu do žita,“ snaží se myslet pozitivně gólman Tomáš Koubek. Na účast na světovém šampionátu ale bude muset další roky čekat.