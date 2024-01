V Liverpoolu po sezoně skončí trenér Klopp. Klub opustí po osmi a půl letech

„Chápu, že to může být pro spoustu lidí šok. Naprosto miluji tenhle klub, město, hráče, všechny v týmu. Ale dochází mi síly a je mi jasné, že nemůžu tuhle práci dělat donekonečna,“ uvedl Klopp. Předloni přitom prodloužil na Anfieldu smlouvu do roku 2026.

Watch or read our emotional interview with Jürgen Klopp in full as he discusses today’s news in detail and explains the reasons for his decision.

Úspěšný kouč přišel do Liverpoolu v říjnu 2015 a v sezoně 2019/20 ho dovedl k prvnímu ligovému titulu po 30 letech. Třikrát došel s klubem do finále Ligy mistrů a v roce 2019 soutěž ovládl. Ve stejném roce získal s „Reds“ trofej i za triumf v Superpoháru UEFA a na mistrovství světa klubů. Na domácí scéně přidal v ročníku 2021/22 vítězství v Anglickém poháru i Ligovém poháru.

„Vedení jsem své rozhodnutí oznámil už v listopadu. Všichni vidí trenéry, jak koučují tým během zápasů nebo tréninků, ale ta nejtěžší práce probíhá za oponou. Když jsme před sezonou plánovali posily, soustředění a další věci, poprvé jsem zapochyboval, jestli u toho budu i v dalších letech. Samotného mě to překvapilo, ale přirozeně jsem o tom začal přemýšlet,“ řekl bývalý dlouholetý trenér Dortmundu a Mohuče.

Jürgen Klopp will host a special press conference at the AXA Training Centre this afternoon to discuss his decision to leave Liverpool at the end of the current season.



Watch it live from 3pm GMT.