V úterý Anderlecht, v sobotu Šanghaj. Rozhodčí Královec si zapíská čínskou fotbalovou ligu

V úterý rozhodoval utkání prestižní Ligy mistrů mezi Anderlechtem a Paris Saint Germain a teď už je fotbalový sudí Pavel Královec v Číně. Zítra tam bude spolu se svými asistenty Martin Wilczekem a Ivem Nádvorníkem jako první český sudí pískat zápas tamní ligy. Praha 11:45 21. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozhodčí Pavel Královec | Foto: ČTK

Premiér měl už několik, například jako první použil v české lize sprej s mizící pěnou a teď dostal Pavel Královec od komise rozhodčích důvěru, aby reprezentoval tuzemské sudí v rychle expandující soutěži.

„Čínská fotbalová asociace poslala na generálního sekretáře FAČRu žádost, jestli by komise rozhodčích fotbalové asociace neuvolnila trojic rozhodčích na utkání čínské ligy. Je to v podstatě žádost, která směřovala jak do francouzské fotbalové asociace, tak i do německé a švédské asociace. Rozhodčí z těchto zemí už tam pískali,“ vysvětluje místopředseda Komise rozhodčích FAČR Petr Mlsna s tím, že sice tamní kluby utratily obrovské částky za skvělé hráče, ale čínští rozhodčí ještě na elitní úrovni nejsou, takže těsně před koncem poměrně vyrovnané soutěže zatoužilo její vedení po renomovaných sudích z Evropy.

„Je to jenom otázka prestiže, není to spojeno s žádnými benefity, které by plynuly fotbalové české nebo čínské asociaci. Je to skutečně pouze prestižní záležitost, kdy jediný, kdo dostane odměnu, jsou ti rozhodčí, kteří tam pískají. Všechno ostatní je otázka mezinárodní spolupráce,“ říká Petr Mlsna.

V neděli ve 13 hodin a 35 minut tedy začne Královec se svými asistenty utkání mezi v tabulce druhou Šanghají a šestým Gwangdžu.