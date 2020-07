Černý v Nizozemsku opět mění dres. Fotbalový útočník odešel na hostování do Twente

„Mám velkou radost, že budu hrát za Twente, chci si v týmu vybojovat místo. Příjemná debata s trenérem Ronem Jansem mi dodala jistotu,“ citovaly klubové stránky Černého.

„Twente znám dobře, v Nizozemsku působím šest let. První ligový gól jsem dal právě Twente, což pro mě byla výjimečná chvíle. Klub má krásný stadion se skvělou atmosférou. Hráli zde skvělí hráči. Moc se těším,“ uvedl dvaadvacetiletý odchovanec Příbrami.

Radost z jeho příchodu má i technický ředitel Twente Jan Streuer. „Václav je technicky talentovaný a velmi rychlý. Může hrát vepředu na obou stranách. Pro fanoušky je to velmi atraktivní hráč,“ prohlásil Streuer.

Začátky v Ajaxu

Černý přišel do Ajaxu jako šestnáctiletý na přelomu let 2013 a 2014. Ve slavném nizozemském klubu se zařadil do vyhlášené mládežnické akademie a v srpnu 2015 debutoval v A-týmu. Na podzim 2017 si ale přetrhl vaz v koleně a 11 měsíců nehrál.

V následující sezoně za první mužstvo nastoupil jen ve třech pohárových duelech, jinak působil v rezervě. Celkem za Ajax ve 29 soutěžních zápasech zaznamenal čtyři góly a šest asistencí.

V červenci 2019 přestoupil do Utrechtu, s nímž podepsal smlouvu na tři roky s opcí. Za klub nastoupil v uplynulém ročníku do 19 soutěžních utkání a dal dva góly. Nizozemská liga se podobně jako belgická a francouzská kvůli pandemii koronaviru nedohrála. Zatímco Utrecht v předčasně ukončeném ročníku skončil šestý, Twente obsadilo 14. pozici.