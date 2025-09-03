Černého náročný týden. Po tréninku do Turecka, pak zase na Balkán. ‚Není to komfortní,‘ ví expert Horváth
Čeští fotbalisté se v Praze chystají na další zápas kvalifikace mistrovství světa. V pátek večer nastoupí v Podgorici proti domácí Černé Hoře. Přípravu národního týmu poznamenalo končící přestupové období, dva hráči se totiž v jejím průběhu od reprezentace na čas odpojili.
Zatímco záložník Michal Beran, který v pondělí odpoledne odletěl helikoptérou do Olomouce stvrdit svůj přestup z Jablonce, nevynechal žádný reprezentační trénink na hřišti, jiná byla situace u křídelníka Václava Černého.
Černý se stejně jako Beran odpojil od mužstva v den srazu, tedy v pondělí odpoledne. Na rozdíl od svého spoluhráče měl ale před tím společně s fotbalisty, kteří většinou ještě v neděli hráli zápas za své kluby, individuální program na hotelu.
Černý navíc letěl až do Istanbulu, kde se upsal tamnímu Besiktasi, a jeho návrat k reprezentaci tak byl komplikovanější.
Teď už bývalý křídelník Wolfsburgu jako jediný chyběl i na úterním tréninku a k týmu se měl podle mluvčího reprezentace Martina Bergmana znovu připojit až v úterý pozdě večer.
O nezvyklé situaci mluví fotbalový expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth.
„Je to samozřejmě nestandardní, ale někdy se to stává. Přestupové období má časový rámec a nikdo nechce riskovat, že se přestup nepovede. I když jsou hráči na reprezentační pauze, mají povinnosti, tak někdy to tak bývá, ale není to úplně komfortní pro hráče i pro tým,“ komentoval nezvyklou situaci fotbalový expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth.
𝑽𝒂𝒄𝒍𝒂𝒗 𝑪𝒆𝒓𝒏𝒚 🦅 pic.twitter.com/2wpgmnpsOK— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 1, 2025
Letos Černý, loni Krejčí
Václav Černý momentálně patří k oporám reprezentační ofenzivy. Do všech čtyř dosavadních utkání aktuální světové kvalifikace nastoupil v základní sestavě, připsal si gól a dvě asistence.
Nebylo to ale poprvé, co by se hráč odpojil od národního týmu a musel řešit věci okolo přestupu. Loni v červnu odcestovala reprezentace na mistrovství Evropy do Německa bez Ladislava Krejčího, který tehdy dokončoval přestup ze Sparty do španělské Girony.
Ještě ten samý den večer se ale současný hráč Wolverhamptonu k mužstvu vrátil a nepřišel tak o žádný trénink.
Ve středu v 16 hodin odletí Češi do Podgorici, kde v pátek ve 20.45 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport nastoupí v kvalifikaci mistrovství světa proti Černé Hoře. O tři později pak výběr kouče Haška čeká v Hradci Králové přípravný duel se Saúdskou Arábií.