V Twente rozkvetl, na reprezentaci si ale musí počkat. ‚Když budu pokračovat, šance přijde,‘ říká Černý

Fotbalista Václav Černý se před lety ještě jako teenager dostal do A-týmu slavného Ajaxu Amsterodam, kariéru mu ale přibrzdilo vážné zranění kolena. Teď o sobě jeden z největších českých talentů poslední doby dává znovu vědět. Po letech strádání prožívá v nizozemském Twente výjimečně produktivní vstup do sezony a klepe i na dveře reprezentačního výběru. „Když budu takhle pokračovat, tak ta šance určitě přijde,“ řekl v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Enschede 7:13 4. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český fotbalista Václav Černý v dresu Twente v utkání nizozemské ligy proti Zwolle | Zdroj: Profimedia

V úvodních sedmi zápasech nizozemské ligy jste dal čtyři góly a na tři přihrál. Stejně jako před minulou sezonou jste změnil dres, efekt je ale naprosto odlišný. Co je letos jinak oproti loňsku?

Největší a vlastně jediný rozdíl je, že jsem konečně každý zápas na hřišti. Hraji a týmu se daří, pak je všechno jednodušší. Tím rostu i já a jsem za to nesmírně rád.

Václav Černý Narozen 17. října 1997 v Příbrami.

Český fotbalový talent roku 2015, mládežnický reprezentant.

V 16 letech odešel z Příbrami do akademie Ajaxu Amsterodam.

Za slavný klub odehrál 29 utkání (4 góly, 6 asistencí) a vyhrál nizozemskou ligu.

Před sezonou 2019/20 přestoupil do Utrechtu, nyní hostuje v Twente.

Část fotbalové veřejnosti očekávala, že byste se mohl objevit mezi vyvolenými kouče Jaroslava Šilhavého pro nadcházející reprezentační sraz. Mrzí vás hodně, že jste zatím „jen“ mezi náhradníky?

Vím, že když budu pokračovat tak, jak jsem začal tuhle sezonu, tak šance určitě přijde. Ať už to bude teď nebo až příští sraz.

Mluvil s vámi trenér nebo někdo jiný z reprezentace o případné pozvánce?

Ne, žádný kontakt neproběhl.

Národní tým měl během posledních srazů problémy s koronavirem, kádr se kvůli nákaze měnil v podstatě neustále. Je tedy slušná šance, že se debutu v A-týmu přece jen dočkáte z pozice náhradníka.

Pokud se něco změní, tak budu připravený. Zatím zůstávám v Holandsku.

‚Mazák‘ ve třiadvaceti

Když člověk kouká na sestřihy ze zápasů Twente, tak to vypadá, že vás teď fotbal extrémně baví.

Fotbal by měl člověka bavit za každé situace. Ale jsem rád, že je to vidět, sám ze sebe tu energii a radost cítím také. Samozřejmě jsou i věci, které musím zlepšit. Vím to a pracuji na nich, ale je to příjemný začátek v novém klubu.

Svědčí vám i spolupráce se zbylými dvěma útočníky Queensym Menigem a Danilem, se kterými se znáte už z Ajaxu?

S Queensym jsem hrával ve výběru do 19 let a s Danilem už v době, kdy jsem byl v áčku Ajaxu. Spolu jsme pak odehráli nějaké zápasy za béčko. Známe se všichni tři dobře a nesmírně si všichni vážíme toho, že jsme spolu na hřišti.

Černý v Nizozemsku opět mění dres. Fotbalový útočník odešel na hostování do Twente Číst článek

Nastupuji napravo, kde jsem hrál vždycky radši, už v Ajaxu. Přes nohu si můžu míč navést dovnitř a hledat si kombinaci. Mám víc možností a hraje se mi tam lépe.

Je to konkrétní záměr trenéra Rona Janse, vystavět svou ofenzivu na trojici hráčů, kteří si rozumí a dobře se znají už z předchozího angažmá?

To bychom se museli zeptat jeho. Zatím to ale klape.

Až neuvěřitelný počet branek vstřelilo Twente po aktivním napadání rozehrávky a zisku míče u soupeřovy šestnáctky. Je tohle přesně fotbal, jakým se chcete prezentovat?

To je jeden z klíčových bodů naší hry. Teď z toho těžíme a určitě z toho nebudeme ustupovat, pracujeme na tom od letní přípravy. Máme na to i hráče, jednoznačně je to jeden z klíčových bodů v našem taktickém plánu.

Říkáte, že na to máte hráče. Velmi mladé hráče, nutno podotknout. Při pohledu na soupisku dokonce patříte ve svých 23 letech spíš mezi „mazáky“.

Je to tak, když hrajeme na tréninku staří proti mladým, tak jsem u starších. V tomhle se doba mění i u mě.

V Twente jste na ročním hostování bez opce na přestup. Neslýcháváte z klubu už hlasy, že by vás po sezoně možná přece jen chtěli získat natrvalo?

Tohle je strašně daleko, radši bych se soustředil na věci, které jsou teď. Nemám to ve svých rukách a nemá cenu se o tom teď bavit. S tím stejně nic neudělám.

‚ Fotbal může i bolet ‘

Momentálně se vám daří, ale poslední dva tři roky pro vás byly mnohdy obtížné. Všechno to začalo v říjnu 2017, kdy jste si přetrhl vazy v koleni a následně byl skoro rok bez fotbalu.

Fotbal může být hezký, ale může i bolet. A na jednu stranu jsem rád, že jsem si tím prošel. Mám teď tuhle zkušenost v nějakém svém pomyslném batohu, což se mi může do budoucna hodit.

O opatřeních v nizozemské lize „Máme doporučeno nevyhledávat místa, kde je hodně lidí, jako jsou třeba obchodní centra ve městě. Teď je tady ale stejně všechno zavřené. Na koronavirus se testujeme dvakrát týdně.“

Tehdy jsem měl i denně strašně moc rozhovorů s mým tátou, agentem Davidem Nehodou a přítelkyní. Pomohli mi takovým způsobem, že když teď přijde nějaká špatná věc, tak jsem na ni lépe připravený a můžu na ni lépe reagovat.

V Ajaxu jste už po zranění větší šanci nedostal. Cítíte během současného vydařeného období i určitou satisfakci?

Tak bych to neřekl. Chci dokázat hlavně sám sobě, že se zvládnu vrátit na vysokou úroveň. Tehdy to bylo hodně dané i tím, že Ajax zrovna vystoupal mezi evropskou špičku. Byl jsem připravený, ale nastupoval jsem pak už hlavně za B-tým.

Před sezonou 2018/19 jste proto přestoupil do Utrechtu, hodně o vás stál trenér John van den Brom. Do hry jste se ale dostával jen sporadicky. V čem byl problém?

Šel jsem tam s tím, že dostanu šanci, ale ta pořádně nepřišla. Důvod neznám. Jednoznačně nepopírám, že jsem nebyl v optimální formě a chyběla mi i sebedůvěra. To byla moje vlastní chyba, na druhou stranu těch minut jsem dostal minimálně. Pro každého fotbalistu je obtížné předvést maximum, když mu chybí zápasová praxe.

Takže další užitečná zkušenost?

Zase mě to zocelilo do budoucna. I tyhle věci můžou člověka potkat, důležité ale je, co se stane potom, až tu šanci znovu dostane.