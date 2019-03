Sparta dává prostor mládí. ‚Mají před sebou velkou budoucnost,‘ říká kapitán Dočkal

Kapitán sparťanských fotbalistů Bořek Dočkal šéfuje po návratu ze zahraničí týmu více sázejícímu také na mladé české odchovance. Ve výběru kouče Zdeňka Ščasného jich je několik - útočník Václav Drchal, záložníci Michal Sáček a Adam Hložek nebo stoper Dominik Plechatý. V jarní části ligy se někteří z nich už usadili v základní sestavě a jiní si o ní říkají. Praha 11:22 2. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Devatenáctiletý útočník Sparty Václav Drchal | Zdroj: ČTK

„Jsem rád, že se Sparta postupně vydává touhle cestou. Je z čeho brát, všichni ti kluci mají velký potenciál. Myslím si, že mají před sebou všichni velkou budoucnost,“ říká na adresu svých talentovaných spoluhráčů staronový vůdce kabiny Sparty a kapitán Bořek Dočkal.

„Jsou to pracovití kluci, absolvoval jsem s nimi přípravu, takže jsem je měl denně na očích,“ dodává Dočkal.

Stoper Dominik Plechatý, záložníci Michal Sáček a Adam Hložek plus útočník Václav Drchal patří k tomu nejtalentovanějšímu, co po českých prvoligových trávnících běhá. Všechny tři vítězné zápasy jarní části odehrál celé v základu právě defenzivní pilíř středové řady dvaadvacetiletý Michal Sáček.

„Podal vynikající výkon, byl agresivní, vyvážel balony nahoru, dával průnikové přihrávky – hrál přesně to, co od něj čekáme,“ těšil Sáčkův výkon kouče Zdeněk Ščasného po posledním vyhraném utkání nad Ostravou.

„Jsem rád, že Michal Sáček tenhle krok udělal. Čekal jsem to, už když jsem odsud před dvěma rokama odcházel. Viděl jsem v něm potenciál, že je to ten hráč, který by měl naskočit do základu, a měl by být pilířem v sestavě, což teď skvělými výkony potvrzuje,“ pokračuje pochvalou Sáčka Bořek Dočkal.

V prvních dvou jarních kolech dostal důvěru také devatenáctiletý stoper Dominik Plechatý, ale v posledním duelu zůstal jen mezi náhradníky. Nicméně vyloučení Lukáše Štětiny by mu mohlo k návratu do sestavy v Liberci pomoct.

Chybět by v základní sestavě nemusel ani nejmladší z už zmiňovaných talentů – krajní záložník Adam Hložek.

„Adam Hložek je pro mě přírodní úkaz, protože to, jaké má v šestnácti letech sebevědomí, dispozice a předpoklady, je na české poměry neobvyklé,“ uznává sparťanský kapitán.

„Opravdu nevypadá jako šestnáctiletý kluk, ale to je možná dané i jeho fyzickou konstitucí, ale hlavně se na hřišti i vyspěle chová. Fantasticky používá tělo. Není na něm znát, že byl vyprodaný stadion, s ním nehne nic. Na tréninku a v zápase se chová stejně,“ říká zkušený trenér pražské Sparty Zdeněk Ščasný.

Hlavu trenérovi při skládání sestavy na Liberec zamotal i devatenáctiletý útočník Václav Drchal, který proti Baníku Ostrava vstřelil gól a měl i další šance.

„Měl hodně prostoru, v tom je jeho velká síla. Víme, kde jsou jeho velké přednosti. Co se týče zařazení do sestavy, tak to vážně zvažuji,“ uvedl Zdeněk Ščasný v rozhovoru pro klubovou televizi.

Zápas Liberec - Sparta startuje v sobotu v 17 hodin.

