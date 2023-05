Občas se to tak sejde, usmíval se čtyřgólový střelec Jurečka. Kouč Bohemians si ho pamatuje z Kolína

Pár desítek sekund před úvodním výkopem Václav Jurečka už tušil, že zažije plodný fotbalový podvečer.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkal Václav Jurečka poté, co vstřelil do sítě Bohemians čtyři branky

Po vlažném startu domácích skóroval už v prvním poločase, po změně stran pak přidal další tři branky, a stal se tak prvním slávistou po 28 letech, kterému se podařilo dát čtyři góly v jednom soutěžním utkání.

„Občas se to tak sejde, když dáte první gól, tak chcete dát druhý. Po druhém gólu jsem věřil, že když vystřelím z dálky, tak to tam spadne, že dnes je ten den, kdy tam spadne všechno. Trochu mě mrzí, že jsem si nepohlídal ofsajd, protože gólů mohlo být víc, ale musím zůstat skromný a ty čtyři góly budou stačit,“ řekl Radiožurnálu Sport Jurečka.

Ano, ofsajd Jurečkovi sebral ještě pátou trefu, která by osmadvacetiletého útočníka katapultovala v historických statistikách ještě výš. Odchovanec Opavy přitom dlouho nebyl žádným ostrostřelcem. Až do 24 let kopal v nižších soutěžích, kde se v dresu Kolína potkal i se současným trenérem Bohemians Jaroslavem Veselým.

„Trochu mě mrzí, že Venca Jurečka, kterého jsem si kdysi vytáhl trochu odepsaného do druhé ligy z Opavy, tak tenkrát mu to tam moc nepadalo. Hrál výborně, ale vraždil jednu šanci za druhou a teď po letech mi to takhle vrací. Škoda, že mu to takto nepadalo tenkrát,“ litoval Veselý.

Z Kolína až do Evropy

To jeho protějšek na lavičce Slavie Jindřich Trpišovský se nad minulostí Jurečky pousmál. „Venca mi to připomněl, že ho tam trenér Veselý trénoval a říkal, že ho moc nestavěl. Dělám si legraci, že nehrál v Kolíně, dotáhl to do Slavie a teď hraje evropské poháry. Je to inspirace i pro další hráče, že nic není ztracené ani ve 24 letech, když nehrajete v Kolíně,“ dodal Trpišovský.

Čtyřgólového střelce Jurečku, který společně s týmem Slavie uštědřil Bohemians nejvyšší porážku ve vršovickém derby od roku 1946, výhra pochopitelně potěšila.

„To angažmá nám společně asi nesedlo, takže proti němu mám motivaci navíc, takže jsem za to rád,“ dodal na závěr.