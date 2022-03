Ve Švédsku seděl na lavičce, ve Walesu si přeje hrát. ‚Je to motivace do dalších fází kariéry,‘ říká Jurečka

O šanci postoupit na mistrovství světa čeští fotbalisté přišli, ještě jeden zápas je ale v tomto reprezentačním okně čeká. Ve Walesu se připravují na úterní přátelské utkání s domácím národním týmem. V Cardiffu by mohli dostat šanci i někteří nováčci v A mužstvu - třeba útočník Slovácka Václav Jurečka. Cardiff 15:21 28. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Jurečka | Zdroj: Profimedia

Má inženýrský titul z městského stavitelství, v téhle sezoně se může stát v Česku nejlepším střelcem fotbalové ligy a teď zažívá premiérový reprezentační sraz. Václav Jurečka ze Slovácka věří, že by mohl nastoupit v úterním přátelském utkání ve Walesu.

„Trochu jsem to v hloubi duše měl, protože ta sezona se vyvíjí dobře. Nicméně reprezentace je úplně jiná úroveň, takže jsem si to nemohl dávat do hlavy, abych se koncentroval na fotbal, ale vyšlo to,“ vypráví pro Radiožurnál Jurečka.

Když mluví sedmadvacetiletý fotbalista o tom, že zažívá dobrou sezonu, mohl by říct i nejlepší ligovou. Za Slovácko dal už 12 gólů a bojuje o nejlepšího střelce ročníku.

A když někteří fotbalisté nemohli kvůli zraněním dorazit na aktuální reprezentační sraz, dočkal se Jurečka premiérové pozvánky do národního A týmu.

„Myslím, že je to výsledek tvrdé dřiny a je to motivace do dalších fází mé kariéry. Uvidíme, jak bude pokračovat,“ vypráví vystudovaný inženýr městského stavitelství, který si poprvé vyzkoušel ligu v polovině roku 2018 v Opavě, odkud se pak před dvěma lety přesunul do Slovácka, kde mu teď bude končit smlouva. Co bude dál, se zatím neví. Teď ale myslí hlavně na reprezentaci.

„Začátky nejsou jednoduché, protože vstupujete do prostředí, kde nikoho neznáte. Sice se známe z hřiště, ale osobně se s klukama neznám. Parta je tu ale skvělá, přijali mě dobře.“

Věří, že nastoupí

Neúspěšné semifinále play-off o postup na světový šampionát proseděl Václav Jurečka ve Švédsku na lavičce, i tak to ale pro něj byl zážitek. A věří, že ve Walesu by se mohl podívat i na hřiště.

„Jelikož jsme nepostoupili a je to přátelské utkání, tak doufám, že nastoupím. Udělám všechno proto, abych se v národním týmu udržel,“ pdotýká fotbalový inženýr.

Zatím jediné zkušenosti s národním týmem má Jurečka z reprezentace do 19 let, ve které před lety nastoupil třikrát a dal i jeden gól.

Teď čeká, jestli zažije také start v „A“ mužstvu. Česká reprezentace odehraje přátelský zápas ve Walesu v úterý od 20.45.