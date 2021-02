Fotbalová Sparta hlásí trenérskou výměnu, rozloučila se s Kotalem a tým přebírá Vrba

Kotal převzal A-tým Sparty loni v únoru poté, co Letenští v prvním kole jarní sezony podlehli doma Liberci 0:2.

Fotbalisté Bohemians po 19 letech zdolali Spartu. Tři body z Letné vystřelil Klokanům Necid Číst článek

Osmašedesátiletý kouč následně Pražany pozvedl, posunul je na třetí místo ligové tabulky a vyhrál s nimi domácí pohár MOL Cup.

Letenští si pod jeho vedením na podzim zahráli skupinu Evropské ligy, v poslední době se jim ale přestalo herně dařit.

Rosického vysvětlení

„Václav Kotal tým na jaře minulého roku stabilizoval a nakonec jsme s ním na střídačce získali po šesti letech trofej a vrátili se do evropských pohárů, což bylo pro vývoj mužstva mimořádně důležité,“ zhodnotil Kotalovu práci na webu Sparty sportovní ředitel Tomáš Rosický.

„Rozhodnutí o odvolání trenéra se rodilo velmi těžce, jsme vděční za to, co trenér při práci s týmem dokázal. Ale dospěli jsme k názoru, že jsou ohroženy naše cíle do zbytku sezony. Zároveň jsme sledovali negativní vývoj v herním projevu, a proto jsme k tomuto kroku přistoupili,“ dodal Rosický.

Ve čtyřech kolech jarní části získali sedm bodů, naposledy prohráli doma 0:1 s Bohemians 1905 a na vedoucí celek tabulky Slavii ztrácejí z třetího místa už 12 bodů.

F:L (PLATNÉ K 3. 2. 2021) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 17 15 2 0 51:8 47 2. Sparta 17 11 2 4 33:19 35 3. Jablonec 17 11 2 4 33:19 35 4. Slovácko 17 9 4 4 30:17 31 5. Plzeň 17 8 3 6 32:21 27 6. Ostrava 17 7 5 5 21:15 26 7. Olomouc 17 6 8 3 26:20 26 8. Liberec 16 7 4 5 24:17 25 9. Č. Budějovice 17 6 7 4 23:23 25 10. Pardubice 17 7 4 6 16:19 25 11. Karviná 17 5 6 6 17:25 21 12. Bohemians 1905 17 5 4 8 19:22 19 13. Zlín 16 5 3 8 18:24 18 14. Teplice 17 5 2 10 18:37 17 15. Brno 17 3 4 10 15:31 13 16. Ml. Boleslav 17 2 5 10 18:31 11 17. Příbram 17 2 4 11 12:33 10 18. Opava 17 1 5 11 11:36 8