Vaclík čtyřikrát inkasoval, jeho Basilej je krůček od vyřazení. Mezi Tottenhamem a Juventusem rozhodne odveta

Ve skupinové fázi Ligy mistrů si fotbalisté Basileje doma poradili s Manchesterem United. Úvodní osmifinále proti jinému manchesterskému týmu, lídrovi anglické ligy Citizens, ale výběru kolem kapitána Suchého a brankáře Vaclíka vůbec nevyšlo a po prvním zápase jsou blízko vyřazení. Basilej 13:30 14. února 2018

Fotbalový reprezentant Tomáš Vaclík zažil černý večer. V brance Basileje v Lize mistrů čtyřikrát inkasoval a jeho tým je po prvním zápase osmifinále blízko vyřazení.

Tomáš Vaclík lovil ze své sítě míč v úvodní půlhodině hned třikrát, ale ani za jeden gól nemohl. Nejprve se Gündoğan prosadil po rohovém kopu hlavou. Za čtyři minuty prošel centr až k Bernardovi Silvovi a ten propálil vše, co mu stálo v cestě.

Hrozivou devítiminutovku Basileje završil další brankou Agüero, když svůj pokus schoval za Suchého, přes kterého toho Vaclík moc neviděl. Po změně stran se český gólman prezentoval několika dobrými zákroky, ale přesto ještě jednou inkasoval a zase z kopačky Gündoğana, který se trefil z vápna přímo do šibenice.

„Byl to těžký zápas. Manchester City je favoritem na titul. Hrají tam výborní hráči, snažili jsme se bránit, když ale po rohu, je to složité. Dodalo jim to sebevědomí. Reprezentujeme klub, fanoušky i naše rodiny. Musíme bojovat o každý míč, aby na nás mohli být hrdí. V odvetě musíme na hřišti nechat vše,“ řekl v rozhovoru pro klubovou televizi stoper Basileje Léo Lacroá.

Proti Čechovi to nevyšlo, proti Buffonovi už ano

Podobný začátek mělo také druhé osmifinále mezi Juventusem a Tottenhamem. Už po dvou minutách se totiž po trestném kopu prosadil z první ze vzduchu útočník turínského velkoklubu Gonzálo Higuaín.

Argentinský reprezentant za dalších sedm minut zvyšoval z penalty už na 2:0, ale měl štěstí, protože hostující gólman Lloris si na míč ne zrovna přesně umístěný k tyči sáhl. Deset minut před poločasem ale snížil svým sedmým gólem v letošním ročníku Ligy mistrů kanonýr Spurs Harry Kane.

Buffon inkasoval po 694 soutěžních minutách a poprvé v tomto kalendářním roce. V nastavení první půle pak mohl Juventusu vrátit dvougólový náskok Higuaín. Ten ale další penaltu neproměnil a na druhé straně pak v 72. minutě nachytal brankáře Buffona z přímého kopu přízemní střelou Dán Eriksen.

„Podobnou standardku jsem měl před pár dny proti Čechovi, poslal jsem to na brankářovu stranu a přečetl to. Tentokrát jsem věřil, že to vyjde. Viděl jsem, jak se Buffon pohnul, tak jsem si to rozmyslel a kopnul jsem to na druhou stranu. Vyšlo to, nejprve jsem tomu nemohl uvěřit, byl jsem v šoku,“ řekl o vyrovnávacím gólu na 2:2 v rozhovoru pro klubovou televizi záložník Tottenhamu Christian Eriksen.

Ve středu večer jsou na programu fotbalové Ligy mistrů další dva úvodní osmifinálové souboje. Největší pozornost bude jednoznačně poutat duel PSG s Realem Madrid. No a Liverpool se představí na hřišti Porta.