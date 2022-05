Titul se v Olympiakosu bere jako samozřejmost, hlavní je Liga mistrů, říká vítěz řecké ligy Vaclík

Fotbalový gólman Tomáš Vaclík poznal, jak vypadají mistrovské oslavy v Řecku. S Olympiakosem Pireus se mohl radovat z prvního místa už v předstihu a tamní titul získal jako první český hráč v historii. Olympiakos si definitivně pojistil třetí triumf v řadě ve středu výhrou 2:1 na hřišti druhého PAOK Soluň, na který má čtyři kola před koncem náskok 16 bodů. Athény 16:35 6. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Vaclík. | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

„Ani jsem o tom nevěděl, že to tady žádný český hráč ještě nevyhrál. Zní to dobře, být v něčem první,“ řekl Tomáš Vaclík v rozhovoru pro Radiožurnál.

Titul v Řecku získal hned v první sezoně v barvách Olympiakosu. Do nového celku přitom přicházel v nevýhodné pozici po dvou dlouhodobých zraněních a s nepříliš vysokou herní praxí. Právě ta pro něj byla při volbě nového angažmá prioritou.

„V poslední sezoně v Seville jsem odchytal i kvůli zranění pouze osm utkání. Z tohohle pohledu přestup splnil očekávání, doteď jsem v klubu odchytal 43 zápasů. Určitě mi to pomohlo i v reprezentaci, abych si udržel pozici jedničky,“ těší třiatřicetiletého gólmana, který si pochvaluje i atmosféru v týmu.

„Kabina je tu dobrá, vztahy jsou v ní v pohodě. V Seville byl tým složený hodně ze španělsky mluvících hráčů, tady se zase mluví hodně francouzsky. I z náboženského pohledu je to rozdíl, teď dodržovala snad půlka kabiny ramadán,“ nabídl Vaclík srovnání.

Svými výkony pomohl český brankář Olympiakosu už ke 47. titulu v řecké lize, což z něj činí jednoznačně nejúspěšnější tým v zemi. Tenhle status má ale i své nevýhody. Ještě více se apeluje na úspěch v Lize mistrů, kam se letos Olympiakos neprobojoval.

„S ambicemi, se kterými klub do sezony vstupuje, se titul bere jako samozřejmost. Takové je postavení klubu. Takže na neúčast v Lize mistrů to náplast není. Brzy nás ale čeká další kvalifikace, na to se teď budeme soustředit,“ zmínil Vaclík fakt, že ambice Olympiakosu zdaleka nejsou jen v domácí lize.

Po skončení sezony má navíc před sebou Vaclík další výzvu. Společně s národním týmem vstoupí do elitní skupiny Ligy národů, kde čekají český výběr souboje se Švýcarskem, Španělskem a Portugalskem.