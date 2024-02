Vaclík přestupuje do druhé španělské ligy. Do konce sezony bude působit v Albacete

Fotbalový brankář Tomáš Vaclík přestoupil do Albacete. Čtyřiatřicetiletý člen širšího kádru české reprezentace podepsal s druholigovým španělským klubem coby volný hráč smlouvu do konce sezony poté, co v lednu předčasně skončil v týmu zámořské MLS New England Revolution. Albacete o tom informovalo na svém webu.

