Valná hromada FAČR schválila změnu stanov při volbě předsedy, odvrátila hrozbu patu

Valná hromada Fotbalové asociace ČR v pátek v Praze schválila úpravu stanov při volbě předsedy. Změna zajistí, aby se do budoucna zabránilo patovým situacím, jak požadovaly mezinárodní federace FIFA a UEFA. Ve druhém a třetím kole budou o šéfovi FAČR nově rozhodovat hlasy všech delegátů bez ohledu na komory. Schválení úpravy zároveň odvrátilo hrozbu zavedení takzvané normalizační komise ze strany FIFA. Praha 13:40 1. června 2018 Zleva Rudolf Řepka, Martin Malík a Zdeněk Zlámal | Zdroj: ČTK

Zástupci Čech a Moravy se na úpravě stanov dohadovali od loňského června, kdy valná hromada zablokovala volbu předsedy a ani tři kola nerozhodla o nástupci Miroslava Pelty. Nový šéf, jímž se stal Martin Malík, byl zvolen až v prosinci.

UEFA a FIFA proto volaly po změně, která by patu do budoucna zabránila. Mezinárodní federace pohrozily sérií sankcí a zavedením normalizační komise, pokud nedojde ke změně do 15. června. Tato komise by mohla převzít funkce výkonného výboru FAČR i sama změnit problematickou část stanov.

Česká a moravská komora se v dubnu po dlouhých jednáních dohodly na úpravě, což posléze stvrdily podpisem, a dnes návrh změny schválila valná hromada.

V Čechách bylo pro všech 128 delegátů, za Moravu hlasovalo pro úpravu 43 ze 73 delegátů, 26 bylo proti a čtyři se zdrželi hlasování. Volilo se veřejně, neboť neprošel návrh předsedy klubu Dolního Benešova Petra Machovského, aby se hlasovalo tajně.

Dohoda v bodě volby šéfa asociace částečně omezuje dvoukomorový systém. Po úpravě stanov bude nově pouze v prvním kole předseda potřebovat pro zvolení nadpoloviční počet hlasů z Čech i z Moravy. Ve druhém kole, do kterého by nově šli všichni uchazeči, by zvítězil kandidát s nejvyšším součtem hlasů v obou komorách dohromady.

Pokud by došlo k remíze, postoupí do třetího kola ti, kteří získají nejvíce hlasů v druhém kole. Předsedovi by pak znovu stačil prostý nejvyšší součet hlasů v obou komorách dohromady. Pokud by opět došlo k rovnosti, musel by ve čtvrtém kole rozhodnout los.

Vedle rozhodování o stanovách dnešní valná hromada také zvolila jednoho člena výkonného výboru za okresy a kraje Čech. Suverénně se jím stal Michal Blaschke, který byl jediným kandidátem.