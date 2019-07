Dobrá pomůcka i zdroj kontroverzí. VAR bude v novém ligovém ročníku na více zápasech

Už v pátek v Česku odstartuje další ročník fotbalové ligy - a znovu u toho nebude chybět videoasistent rozhodčího. Pomůcka, která sudím v už druhým rokem pomáhá a zároveň vyvolává spoustu emocí, bude nově k dispozici na čtyřech zápasech - tedy přesně na polovině z každého kola. Od jara by se navíc video mělo dočkat dalšího rozšíření. Praha 19:55 11. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Už v pátek v Česku odstartuje další ročník fotbalové ligy - a znovu u toho nebude chybět videoasistent rozhodčího (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

„Dělám všechno pro to, a doufám, že se mi to podaří, aby od jarní části soutěže bylo video na pěti zápasech. To je to, kam vidím v tomto soutěžním ročníku,“ citoval Radiožurnál předsedu Ligové fotbalové asociace Dušana Svobodu.

Videoasistent rozhodčího bude nově k dispozici už na polovině ligových zápasů.

Ten by si přál, aby se v jarní části sezony videoasistent rozhodčího objevil už na víc než polovině zápasů. Dosud bylo video maximálně na třech utkáních z každého kola. Podle ligového šéfa je ale teď už čím dál reálnější, aby se v blízké době takzvaný VAR neboli videoasistent rozhodčího objevil na všech prvoligových utkáních.

Kdy konkrétně se toho dočkáme, ale Svoboda i s ohledem na finanční náročnost projektu, odhadovat nechtěl. „Neřeknu. To by nebylo seriózní. Jedna věc je, co si přeji, a druhá věc je, co je možné. Říkám, kdybychom měli neomezené finanční prostředky, tak vám tady nějaké datum můžu říct,“ dodal Svoboda.

V letošní sezoně by se tak rozhodčí měli dočkat alespoň další pomůcky v podobě takzvané kalibrované čáry, která pomáhá přesněji posuzovat ofsajdy. Ligová fotbalová asociace bude ve spolupráci s televizí O2 tuto novinku testovat už od prvního kola.

Asociace navíc pracuje na tom, aby se do samotného projektu videorozhodčího mohlo zapojit co nejvíc ligových sudích. „Ve spolupráci s komisí rozhodčích v tuto chvíli máme k dispozici devět videorozhodčích a naším cílovým stavem je, aby všichni hlavní rozhodčí z první ligy byli zároveň schopní vykonávat funkci videorozhodčího,“ doplnil výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta.

Nový ročník nejvyšší fotbalové soutěže v Česku začne už v pátek, kdy se proti sobě postaví týmy Jablonce a pražských Bohemians.