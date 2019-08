Osm kamer, několik monitorů, dva videorozhodčí a operátor. Podívejte se do dodávky VAR

Půl hodiny před utkáním Plzeň - Slovácko probíhá zkouška spojení. Nahlížíme do přenosového vozu, který stojí několik metrů od jižní věže plzeňského stadionu. V dodávce sedí před monitory dvojice videorozhodčích Pavel Orel a Lucie Ratajová a také operátor společnosti 02 Michal Král.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V české nejvyšší fotbalové soutěži se už víc než rok a půl používá systém VAR, tedy videoasistent, který pomáhá hlavnímu rozhodčímu při sporných okamžicích. Jak vypadá dodávka, ve které je VAR umístěný, si projděte s Vladislavem Janouškovcem

„Tady rozhodčí vidí živý obraz, co jde do vysílání - včetně grafiky. Tady je zpožděná kamera jednička, tady je živá kamera jednička,“ ukazuje Král Radiožurnálu, co která kamera snímá.

Ligové utkání pokrývá vždy minimálně osm kamer, jejichž záběry pak slouží videorozhodčímu při posuzování sporných momentů. K dispozici má přitom i jiné obrázky než diváci u televizních obrazovek.

„Vždy si najdeme daný okamžik na ploše v celkové kameře, pak si řekneme a přepínáme si do detailových kamer a pak si hledáme daný okamžik, případně se koukáme zase z jiného úhlu,“ dodal Král.

Rozhodčí na hrací ploše přitom slyší veškerou komunikaci v přenosovém voze. „Máme od závěru minulé sezóny k dispozici nový systém. Rozhodčí v přenosovém voze již nemají na uších sluchátka a slyší se s rozhodčím, jakoby seděli vedle sebe v jedné místnosti,“ popisuje Tomáš Bárta, výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace.

Neuznané góly, opakovaná penalta. V anglické fotbalové lize si zvykají na systém VAR Číst článek

Ta by chtěla od jarní části stávajícího ročníku nasadit videorozhodčí na pět místo současných čtyř zápasů každého ligového kola. Náklady na každé kolo činí přitom přibližně 100 tisíc korun.

Co však zatím využívaná technika neumí dokonale odhalit, je to, zda míč přešel brankovou čáru. O zavedení takzvané goal-line technology se už ale také uvažuje.

„Goal-line technology není hudba vzdálené budoucnosti, protože to zařízení je, víme, jak funguje, víme, kolik stojí, chceme ho. Nicméně v tuhle chvíli nejsou podepsané smlouvy, nejsou udělané dohody na to, aby se to zařízení mohlo koupit,“ vysvětluje Tomáš Bárta, že zavedení goal-line technology, tedy jakéhosi jestřábího oka, je i otázkou smluv s Fotbalovou asociací České republiky.