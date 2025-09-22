Ve druhé půli bylo na hřišti jen jedno mužstvo, řekl Ševčík. Gólem z penalty zařídil Mladé Boleslavi bod
Fotbalisté Mladé Boleslavi dostali v ligovém utkání pouze jeden gól, to se jim povedlo poprvé v nové sezoně. I tak to ale dlouhou dobu v devátém kole s Baníkem Ostrava vypadalo, že prohrají. Konečenou remízu 1:1 totiž vystřelili až v závěru zápasu.
„Samozřejmě víme, že jsme přišli o tři body. Zápas jsme měli dobře rozehraný, měli jsme spoustu standardních situací. Měli jsme to rozlousknout v prvním poločase, nebo na začátku druhého. To se nestalo, pak nás soupeř potrestal z penalty. To je fotbal,“ řekl po zápase trenér Ostravy Pavel Hapal.
Baník byl v prvním poločase dominantnějším mužstvem, vedl 1:0 díky premiérovému gólu v lize teprve sedmnáctiletého Jakuba Piry. Větší aktivitu soupeře potvrdil i kouč Středočechů Aleš Majer.
„První poločas jsme odehráli tak, jak by se nikdy ligový zápas neměli odehrát. Neměli jsme potřebné nasazení, tempo. Jsem rád, že jsme si ve druhém poločase napravili renomé z první půle, protože mě to hrozně mrzelo,“ hodnotil Majer.
„Myslím, že ve druhém poločase bylo na hřišti jenom jedno mužstvo,“ navázal na mladoboleslavského trenéra jeho svěřenec Michal Ševčík.
Mladá Boleslav byla v druhé půli opravdu aktivnějším mužstvem, vytvářela si více příležitostí a tlačila na obranu Baníku. Ten ale dlouho odolával, konkrétně až do 87. minuty.
„Myslím, že to byl pro něj nešťastný moment, pro nás šťastný,“ řekl k pokutovému kopu trenér Majer. Balon si hned vzal útočník Ševčík a poslal ho sebevědomě k levé tyči. O tomto směru byl v tomto případě přesvědčený už předem. Zvykem to ale prý není.
„Není pravidlem, že bych si šel pro balon a už věděl, kam to kopnu. Někdy je to okamžik, kdy si uvědomím, že to chci kopat jinam. Asi se to nedá úplně popsat,“ přiznal Ševčík.
Pro mladoboleslavského útočníka se jednalo o první penaltu v Chance lize. Zahrávání pokutových kopů trénuje.
„Většinou před zápasem, kdo chce, se tomu nějakou dobu pověnuje. Není to tak, že bychom měli trénink zaměřený na penalty, ale hráči, kteří s velkou pravděpodobností budou stát u puntíku, si jdou kopnout. Je to spíš o tom, dostat do sebe důvěru, než natrénovat techniku kopu,“ popsal Ševčík.
Úspěšnou penaltu Ševčíka viděli v Mladé Boleslavi přes 3000 fanoušků. Trenér Středočechů Majer ale mezi nimi nebyl.
„Když jsem trénoval v dorostenecké lize, kopaly se penalty, když byla remíza. A nepamatuji si, že bychom je někdy vyhráli. V té době jsem si řekl, že se na ně nebudu dívat. Ale je to spíš z pověrčivosti,“ řekl po remízovém zápase Majer.