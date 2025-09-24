Ve věku 87 let zemřel legendární obránce Slavie Jan Lála. Na MS 1962 v Chile získal stříbro

Ve věku 87 let zemřel bývalý fotbalista Jan Lála. Legendární pravý obránce patřil k nejslavnějším hráčům pražské Slavie a v roce 1962 získal s československou reprezentací stříbro na mistrovství světa v Chile. O jeho úmrtí informovala Slavia na facebookovém profilu svého musea.

Jan Lála v dresu pražské Slavie

Jan Lála v dresu pražské Slavie

Lála zemřel krátce poté, co 10. září oslavil 87. narozeniny. Za reprezentační tým si mezi roky 1962 a 1967 připsal 37 startů a dal jeden gól.

Na světovém šampionátu v Chile se blýskl už v úvodním zápase proti Španělsku, v němž uhlídal hvězdného levého křídelníka Francisca Genta. Na turnaji měl zároveň i velkou smůlu - v semifinále proti Jugoslávii se zranil a v památném finále proti Brazílii nenastoupil.

Ve slávistickém dresu odehrál 402 zápasů, z toho 143 ligových. Odborníci oceňují, jak se přizpůsobil modernímu pojetí krajních obránců. Byl technický, rychlý, podnikal s míčem výpady po křídle a nebál se soubojů.

