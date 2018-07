Venkovský fotbal na ústupu. Klubům chybí mládežnické týmy, ‚áčka‘ táhnou čtyřicátníci

„Zrušte Spartu!“ byl svého času oblíbený pokřik fanoušků ostatních ligových týmů. „Zrušte fotbal na vesnicích!“ se sice nikde nekřičí, ale o to reálnější zrovna tahle hrozba je. A pokud si myslíte, že když se pár bláznů přestane honit za kulatým nesmyslem, že se vlastně zase až tak moc nestane, tak to není tak docela pravda. Mostek, Borovnice 14:33 26. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto. | Foto: Edita Dostalová | Zdroj: Pixabay

„Na Mostku jsme vždycky měli mládež, to znamená minimálně žáky, dorost nebo přípravku. V současné době máme jen mužské áčko a minimálně polovina hráčů je čtyřicetiletá a starší,“ vypočítává trenér FK Mostek Miroslav Lebeda.

Mostek hraje III. třídu a na čtyřicátníky prostě musí spoléhat. Jenže ti za pár let nevyhnutelně skončí. A co bude dál?

„Buď se spojíme s Borovnicí a bude jen jeden tým, nebo tady fotbal prostě skončí,“ říká Lebeda.

Ono se řekne – fotbal skončí, no a co? Jenže to tak jednoduché není, v řadě obcí je fotbalový oddíl jediným fungujícím spolkem a třeba ve zmíněné Borovnici pořádají fotbalisté ples, organizují Den dětí nebo čarodějnice. I tohle je tedy s případným koncem klubu ohroženo.

Předseda, trenér a kapitán borovnického týmu v jedné osobě Michal Čedík už ve svých dvaačtyřiceti letech několikátou sezonu zvažuje konec. Část organizačních věcí už předal synovi a rok od roku hledá sílu k pokračování hůř a hůř.

„Předal jsem mu kapitánskou pásku. Už mě to nebaví, druhý den jdu do práce rozlámaný a pokopaný a už na to nemám,“ říká Čedík.

Oba funkcionáři sousedících fotbalových oddílů si shodně stěžují na přístup mladých hráčů.

„Starší hráči mají ještě slušné vychování. Nemůžu na trénink nebo na zápas – dopředu se omluvím nebo zavolám. Před zápasem v žádném případě do hospody. Mladí se neumějí omluvit a nedají o sobě vědět,“ stěžuje si Miroslav Lebeda.

Fotbal je prý hra, kterou hraje dvaadvacet lidí a kterou vždycky vyhrají Němci, řekl svého času slavný anglický útočník Gary Lineker. To s těmi Němci nesedí a ani ta čísla nejsou v nižších soutěžích vždy jistá. Sedm hráčů v sestavě je podle pravidel minimum – a nejen Borovnici se už stalo, že nedala dohromady ani to. A když, tak to třeba před pár lety bylo za hodně zajímavých okolností.

„Přijeli jsme do Lánova, hráli jsme tam v sedmi a to tam ještě nastoupil můj otec, ročník 1949. Ještě v 65 letech hrál,“ vzpomíná Michal Čedík.

FK Mostek brzy přivítá soupeře, kterému na stoperu hraje osmapadesátiletý borec. Mladší prostě nejsou. Jednou zákonitě musí přijít konec. A že by se venkovskému fotbalu v nižších soutěžích a s tím vlastně i společenskému životu v menších obcích blýskalo na kdoví jak lepší časy, si ani jeden z oslovených funkcionářů nemyslí.