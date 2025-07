Věřil jsem, že už vedení udržíme. Jedna nepohlídaná situace nás stála výhru, mrzí kapitána Baníku Ostrava

V prvním utkání druhého předkola Evropské ligy Ostravané dvakrát vedli, ale silný soupeř dokázal pokaždé srovnat. Už začátek a 13. minuta přinesla velkou euforii, když odchovanec Matěj Šín po parádní kombinaci a efektním zakončení dostal Baník do vedení.

„Výborné. Je to vždy skvělý zážitek vstřelit takový gól před domácími fanoušky a ještě to oslavit. Když se na mě dívá celá rodina, tak je to paráda,“ popisoval Matěj Šín úvodní gól, kdy nechal ve skluzu kolem sebe projet dva protivníky.

Dvojí vedení a vyrovnání chvilku před koncem, to vše vzhledem ke konečné remíze 2:2 přineslo spíše zklamání.

„Vzhledem k tomu průběhu utkání, jsme trochu zklamaní. V prvním poločase sice byla Legia silnější na míči a měla více šancí. My se ale do druhého poločasu srovnali, dali jsme možná trochu šťastný gól na 2:1. Věřil jsem, že ten výsledek už udržíme a povezeme si ho do Polska. Bohužel jedna nepohlídaná situace na lajně nás stála vítězství,“ pokračoval autor druhého gólu Baníku kapitán Michal Frydrych, který hrál od dubna po trestu první soutěžní zápas.

Legia vypadala silněji, víc šancí měl ale Baník. Ještě trefil tyčku a břevno a druhý Frydrychův gól na 3:2 v závěru neplatil kvůli těsnému ofsajdu.

„Utkání rozhodují situace. Když si odskočím ještě do ligy, tak také jsme měli v prvním poločase na Bohemce držení míče 72 procent v náš prospěch, ale to nerozhoduje. Legia je velice kvalitní tým, což zde předvedli, ale myslím si, že do odvety je to pořád otevřený duel,“ myslí si trenér Baníku Pavel Hapal.

Optimismus před odvetou ve Varšavě neztrácí ani Matěj Šín. „Kvůli konci zápasu jsme trochu zklamaní, ale zároveň Legia má obrovskou kvalitu. Tolik vyložených šancí jako my ale neměli. Jedeme do Polska vlastně za stavu nula nula a jedeme si tam pro postup,“ doplnil Matěj Šín.

Patrně poslední zápas za Baník odehrál Brazilec Ewerton, který řeší přestup.

