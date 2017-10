Víc než jen klub. Fotbalová Barcelona bojovala za referendum, Piqué nabízí konec v reprezentaci

„Més que un club.“ Katalánské motto FC Barcelona zářilo do objektivů fotografů jasněji než kdy jindy. Kouskům Messiho a spol. Neaplaudoval zaplněný stadion, Camp Nou byl prázdný, a tak se nápis na sedačkách vyjímal, zvláště s ohledem na události venku.

Ačkoli se Katalánsko v poslední době těší mnohem větší autonomii než v minulosti, vždyť za diktatury generála Franca byly jazyk a kultura potlačovány, „fotbalovou Barcelonu stále část Katalánců vnímá jako národní tým neuznaného státu,“ píše ve své analýze pro BBC novinář Andy West.

Takže když katalánská samospráva vyhlásila referendum o nezávislosti, podle madridské vlády ilegální, hrál klub ústřední roli. Zvláště když na stejný den připadl zápas s Las Palmas. Na první pohled nebylo nic lehčího než přesunout zápas na sobotu, termín ale zůstal nezměněn a to se vymstilo.

Oficiální postoj FC Barcelony k nezávislosti Katalánska je neutrální, ale když španělská vláda přišla pár dní před referendem s tvrdými opatřeními, například zatýkáním úředníků či zabavováním hlasovacích lístků, vydal klub jednoznačné prohlášení:

„Barcelona zůstává věrná svému historickému závazku k obraně národa, demokracii, svobodě projevu a sebeurčení. Odsuzuje každý čin, který by těmto právům mohl bránit a veřejně vyjadřuje svou podporu všem lidem, subjektům a institucím, které je zaručují,“ napsalo vedení.

Nešlo ale o jednoznačnou podporu nezávislosti Katalánska jako spíše o podporu uspořádání referenda, vysvětluje Andy West. Toho se nakonec zúčastnila jen necelá polovina voličů, drtivá většina z nich hlasovala pro samostatnost.

Prázdný stadion jako protest

O problémech se zápasem se mluvilo několik dní dopředu. Zmatky vyvrcholily pár hodin před úvodním hvizdem. Ještě dvě hodiny před zápasem klub ani vedení španělského fotbalu nevydaly žádný komentář. Až ve 14.45, 90 minut před plánovaným výkopem, přišla média s informací o odložení zápasu.

Jenže v tu chvíli byla obě mužstva v šatně. Na stadionu už byli i novináři, jenže nebyli na něj vpuštěni fanoušci. Ti před branami nevěděli, co se děje.

Barcelona totiž žádala o odložení zápasu, jenže vedení španělského fotbalu žádost zamítlo. Mužem, který řekl „ne“, byl prezident soutěže Javier Tebas. Muž, který se nikdy netajil svou náklonností k Realu Madrid, si na twitterový účet vystavil srdce se spojenou španělskou a katalánskou vlajkou, a pohrozil Barceloně 6bodovou penalizací, pokud zápas odloží.

Až v 15.50, 25 minut před zápasem, tak vydala Barcelona prohlášení, že zápas se odehraje za zavřenými dveřmi. Částečně kvůli strachu, že fanoušci zápas přeruší, ale také jako protest, jak vysvětlil prezident klubu Josep Maria Bartomeu.

Piqué: Jsem Katalánec

Barcelona týmem plným fotbalových hvězd různých národností, výraznou roli mezi nimi hraje Gerard Piqué, který se už dlouhé týdny silně stavil za uspořádání referenda bez ohledu na to, jak by on sám volil. Už na to mu spoluhráč z obrany Španělska napsal, že to „nebyl nejlepší nápad.“

V den referenda zveřejnil fotku z volební místnosti. „Volil jsem, společně jsme v bránění demokracie nezastavitelní,“ napsal. Po zápase proti Las Palmas zadržoval slzy, když nabízel, že se vzdá reprezentace, kdyby měl způsobovat problém. „Jsem Katalánec a cítím se jako Katalánec,“ řekl.

Ja he votat. Junts som imparables defensant la democràcia. pic.twitter.com/mGXf7Qj1TM — Gerard Piqué (@3gerardpique) 1 October 2017