VIDEO: Podívejte se na nejhezčí momenty v kariéře Tomáše Rosického

Tomáš Rosický ve středu ukončil fotbalovou kariéru. Záložník se skvělou technikou, kterého ale brzdila častá zranění, za necelých dvacet let ve vrcholovém fotbale stihl mistrovství světa i Evropy či angažmá v Německu nebo v Anglii. Ohlédněte se za nejlepšími momenty Rosického kariéry. Praha 13:50 20. prosince 2017

Ve sparťanském áčku se tvořivý záložník poprvé obejvil v osmnácti letech. Brzy se stal jednou hlavní postav mužstva a podílel se na povedené sparťanské účasti v Lize mistrů v sezoně 1999/2000, kdy se pražskému klubu povedlo dokonce postoupit ze základní skupiny.

Do Borussie Dortmund přestoupil Rosický za více než 500 milionů korun na začátku roku 2001 a brzy vytvořil úderné duo s parťákem z reprezentace Janem Kollerem. Během pěti let v Dortmundu stihl jednou vyhrát Bundesligu a jednou se probojovat do finále Poháru UEFA, kde ale německý klub podlehl Feynoordu Rotterdam. Celkem Rosický odehrál za Borussii 186 utkání a vstřelil 23 branek.

V roce 2006 si Rosického vyhlédl Arsenal. V Londýně se "Malý Mozart" stal jednou z opor týmu, který hrál možná nejpohlednější fotbal v Premier League, ale ligový titul během působení českého záložníka nezískal. V lednu 2008 se Rosický zranil a na hřiště se vrátil až na podzim 2009. Od té doby už ho zranění provázela po celou kariéru. Za deset let v Arsenalu stihl Rosický 246 zápasů, v nichž dal 28 gólů.

V létě 2016 se Rosický po patnácti letech vrátil do pražské Sparty. Jeho příchod byl velkou událostí a když sparťanská ikona proti Mladé Boleslavi v 72. minutě nastupovala na hřiště, bouřil celý letenský stadion.

Jenže na více než dvacet minut proti Mladé Boleslavi se Rosický v minulé sezoně na hřšiti neobjevil. V letošní sezoně sice nastoupil do jedenácti duelů a proti Karviné vstřelil svůj první gól po návratu do Sparty, ale v úterý sedmatřicetiletý fotbalista oznámil konec hráčské kariéry.

Do dospělé reprezentace se Rosický poprvé podíval roku 2000 a od té doby patřil mezi její ústřední postavy. Byl u památného bronzového tažení na EURU 2004 i na dosud jediné české účasti na mistrovství světa v roce 2006, kde vstřelil v úvodním zápase Američanům dva góly. Celkem odehrál za Česko 105 zápasů a dal 23 branek.