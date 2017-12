Video poprvé v akci. Vyhodnocení gólové situace trvalo jen několik vteřin

Sparťané se zaradovali z prvního gólu a než se přesunuli zpátky na svou polovinu, už měli potvrzeno, že branka bude platit. Celé to trvalo jen pár desítek vteřin, Romanu Hrubešovi stačilo prohlédnout několik záběrů z kamer.

„Samozřejmě to vyhodnocení potom zasíláme FIFA na mezinárodní pravidlovou federaci. Zpětně to musím znova pustit a přesně si změřit čas. Někde jsem četl, že se jednalo o deset vteřin,“ vyprávěl Roman Hrubeš Radiožurnálu a jeho jmenovec Karel vysvětlil, proč si pomoc videorozhodčího vyžádal.

„Z mého pohledu nebylo zřejmé, že ten míč byl celým objemem za brankovou čárou,“ popisoval Karel Hrubeš situaci, na kterou jsou zvyklí třeba fanoušci v Německu nebo Itálii, kde videorozhodčí v nejvyšších soutěžích už nějakou dobu pomáhají.

Poprvé v historii #prvniliga je v utkání nasazen videorozhodčí v on-line režimu! V přenosovém vozu je u videa připraven Roman Hrubeš #SPAMBL pic.twitter.com/n3J0ZVeY31 — 1. fotbalová liga (@fotbalovaligaCZ) 3. prosince 2017

„Fotbal je samozřejmě velký byznys, kde se prolínají velké zájmy, takže je důležité, aby to bylo rozhodováno objektivně. Můj osobní názor je, že je to dobrá věc. Důležité je, aby to nebylo nadužíváno, aby nedošlo k velkému kouskování hry,“ myslí si italský kouč ve službách Sparty Andrea Stramaccioni, ale třeba mladoboleslavský gólman Martin Jedlička má pocit, že je videorozhodčí zbytečný ve všech případech.

„Rozhodčí by se neměli takhle ponižovat, jsou to kvalitní rozhodčí. Furt jsme lidi a měli by to řešit lidi. Jsem proti,“ řekl Jedlička, který i bez videa věděl, že si míč nešťastně srazil do branky, ale ve fotbale je spousta složitějších případů, připomíná obránce Sparty Ondřej Zahustel. „Budou složitější případy, kdy to pomůže.“

Video bude pomáhat rozhodčím i v jarní části ligy, ale zatím jen ve vybraných zápasech. Na jeho plošné zavedení pro všechny duely jednotlivých kol není dost peněz.