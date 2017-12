Videorozhodčí je tady. 'Kdyby byl za mě, moc bych si nezahrál,' přiznává Tomáš Řepka

Tomáš Řepka, který hrával za Spartu v době, kdy se o spojení videa a fotbalu snad ani ještě pořádně neuvažovalo, vzpomíná si na řadu rozhodnutí, kvůli nimž zuřil.

Zároveň ale přiznává, že by zřejmě nebyl klidnější a méně trestaný, kdyby už tenkrát kontroverzní okamžiky rozklíčoval videorozhodčí u obrazovky. Naopak.

„Kdyby bylo video za mě, tak za kariéru nejsem vyloučený dvacetkrát, ale čtyřicetkrát, protože mi díky té kameře uteklo tolik věcí. Ale byli žalobníci, kteří žalovali. Samozřejmě ta kamera je v pořádku, ale za mě kdyby byla, tak bych si moc nezahrál,“ přiznává v nadsázce pro Radiožurnál bývalý stoper Sparty, West Hamu či Fiorentiny Tomáš Řepka.

I s videem by mu toho ale zřejmě dost prošlo. Úplně každým zákrokem se videorozhodčí zabývat nemůže, zajímají ho jen klíčové situace, které mohou mít zásadní dopad na výsledek.

Bude zkoumat, jestli padl gól regulérně, jestli sudí na hřišti správně nařídil penaltu, bude hlídat surovou hru nebo hrubé nesportovní chování, a to, jestli byl potrestaný správný fotbalista. Takže by se ani utkání neměla moc protahovat, myslí si přední český rozhodčí Pavel Královec.

„Jsem přesvědčený o tom, že do budoucna to bude obrovský hit a myslím si, že to bude klíč pro to, aby se úplně vymýtili sporné situace, nešvar simulování atd. Ale hlavně aby se vymýtili, i když to nepůjde úplně, chyby rozhodčích. Jde o to, aby se minimalizovali,“ řekl před časem Pavel Královec.