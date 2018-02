Video poprvé v české fotbalové lize zrušilo gól. Škodova branka padla z ofsajdu

Na konci osmé minuty rozehrál slávista Josef Hušbauer přímý kop, na který si naběhl Škoda, po jeho hlavičce se míč lehce odrazil od spoluhráče Tomáše Součka a domácí kanonýr z dorážky dostal míč do sítě.

Domácí už slavili vedení 1:0 a ani hosté proti inkasované brance nijak neprotestovali, ale sudí Proske dostal od videorozhodčího Miroslava Zelinky informaci, že šlo zřejmě o ofsajd.

Hraniční bylo už Škodovo postavení při hlavičce po Hušbauerově centru a navíc při gólové střele stínil v ofsajdu hostujícímu brankáři Tomáši Fryštákovi domácí Souček.

Proske se tak rozhodl celou situaci přezkoumat na obrazovce vedle hřiště a po necelých třech minutách gól odvolal.

„Jediné, co vím, že Milan střílel. Já byl před gólmanem, snažil jsem se, aby mě Milan netrefil. Co se týče gólmana, nechtěl jsem mu to znepříjemnit. Vyhodnotilo se to takhle, tak snad správně,“ řekl Souček O2 TV Sport.

Videorozhodčí právě odvolal gól @slaviaofficial v zápase proti @bohemians1905. Není to poprvé v lize? — Vojtěch Man (@VojtechMan) 25 February 2018

Stalo se tak ve třetím utkání české ligy, v němž pomáhá videorozhodčí. Premiéru měl na konci podzimu v zápase Sparty s Mladou Boleslaví a hned v úvodu nová technologie pomohla potvrdit, že při vedoucím gólu domácích přešel míč brankovou čáru.

Podruhé bylo video nasazeno v úvodním jarním kole opět na Letné, tentokrát v utkání s Libercem.

Videorozhodci v akci a neuznany gol Slavie #video pic.twitter.com/9PXZU5pmtb — Jakub Podaný (@Pod_Y39) 25 February 2018