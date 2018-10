Pětiminutové přerušení kvůli videu je moc. Hrozí zranění, varují trenéři

Video mělo dát fotbalové lize v Česku záruku větší regulérnosti, ale zdaleka ne všichni si jeho zavedení pochvalují. Kromě tradičních stížností na některá rozhodnutí sudích je tady nový problém. Se začátkem podzimu a chladnějšími dny přichází kritika na časové průtahy, přezkoumávání sporných situací u obrazovky někdy dost dlouho trvá, hráči vypadnou z tempa a hrozí jim zranění. Praha 14:36 1. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Berka zkoumá zákrok Milana Baroše ze zápasu Ostrava - Slavia | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

Po posledním kole české ligy se úvahy o vypadnutí hráčů z tempa a riziku zranění nabízely, protože ve všech třech zápasech, na které dohlížel videorozhodčí, padla červená karta právě po jeho doporučení.

Páteční šlágr mezi Plzní a Spartou se kvůli tomu zdržel zhruba o čtyři a půl minuty a ještě víc to bylo v duelu mezi Libercem a Olomoucí. Tam se nehrálo přes pět minut jen kvůli vylučování a přibližně minutu a půl při přezkoumávání jednoho z gólů.

„Určitě jsem si nepředstavoval, že kvůli videorozhodčímu se bude stát 5 minut. Byla zima, zdrželo to hru. Ta doba byla v tomto počasí úplně nevhodná, protože obě mužstva vychladla,“ postěžoval si liberecký trenér Zsolt Hornyák.

„Dobrý zápas v dobrém tempu se zbytečně přerušil. Videorozhodčí je dobrý, ale ne ve všech případech,“ dodal kouč Slovanu. Jeho oponent Václav Jílek si stěžoval i na samotné rozhodnutí, když prohlásil, že zákrok Šimona Falty na červenou kartu nebyl a šlo o „faul na fotbal.“

Zdržení při konzultacích s videorozhodčím se nelíbí ani trenérovi Jablonce Petru Radovi. Na stadionu s výhledem na Ještěd je přitom chladno často.

„Teď to ještě nevadí, ale až přijde prosinec. Liga se prodlužuje, budeme hrát 15. prosince a bude se stát deset minut nebo dvakrát po čtyřech minutách. Může se stát, že bude zranění,“ varuje Rada.

Úroveň z mistrovství světa je daleko

S novým hracím systémem fotbalové ligy bude opravdu přibývat zápasů v chladném počasí, nejenže se bude hrát do poloviny prosince, ale také od druhého víkendu v únoru.

„Lidi si myslí, že naše technika je na úrovni mistrovství světa, tam se dostaneme až za hodně dlouhou dobu, to je otázka financí. Je to trošku limit, ale doufám, že se to bude zlepšovat,“ říká za rozhodčí Petr Ardeleánu.

Výhrad se sešlo víc, třeba i k samotným verdiktům po zásahu videorozhodčích, k tomu, že je video jen na třech utkáních za víkend, nebo k technickým nedostatkům projektu, například že sudí na obrazovce nevidí tzv. ofsajdovou čáru.

„Reakce jsou různé, někdo si to pochvaluje, někdo má úplně jiný názor. My je akceptujeme a vnímáme. Spolu s LFA se je snažíme řešit a video zdokonalovat,“ prohlásil předseda komise rozhodčích Jozef Chovanec.