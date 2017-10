Videorozhodčí by mohl být ve fotbalové lize poprvé k využití už na podzim

„Děláme testy v juniorské lize, abychom vyzkoušeli techniku, získali poznatky od rozhodčích a proškolili lidi. Testovací období se může veřejnosti zdát dlouhé, ale je to proto, aby se vychytalo co nejvíce much a v ostrém provozu už byl dostatek poznatků a vše fungovalo na sto procent,“ řekl Hrubeš novinářům po dnešním utkání v online režimu, které bylo již třetím v pořadí.

„Každé utkání analyzujeme a posíláme na univerzitu v Lovani, kde to tým odborníků vyhodnocuje. Když oni budou spokojeni s naší prací, tak věřím, že dostaneme povolení, abychom alespoň jedno utkání v první lize stihli ještě na podzim. Od jara je v našich silách pokrýt jedno až tři utkání na kolo. Doufám, že se nám to v řádech několika týdnů povede dotáhnout,“ prohlásil.

První odvolaná penalta

„Je to o tréninku, studijních materiálech, které si vyměňujeme se všemi zúčastněnými zeměmi, je to o zkušenostech, telefonování a výměně názorů. Nabralo to dynamické tempo a já věřím, že se to povede,“ dodal.

Potěšilo ho, že dnešní test v juniorském derby mezi Spartou a Slavií přinesl ovoce. Pavel Orel jako první český rozhodčí na základě videa odvolal pokutový kop a místo toho hráči udělil žlutou kartu za simulování.

„Dnes bylo vidět, že to k něčemu je. Přezkoumávali jsme celkem tři situace včetně pokutového kopu. V online režimu to bylo historicky poprvé, kdy se rozhodčí běžel přesvědčit o svém rozhodnutí,“ sdělil Hrubeš. „Co se týče komunikace s rozhodčím a technických věcí, vše probíhalo hladce. To samé propojení s operátorem u monitoru u hrací plochy,“ potěšilo ho.

Situaci posuzoval spolu se svým jmenovcem Karlem Hrubešem, stále aktivním ligovým rozhodčím, který se zacvičuje na videorozhodčího. „Je vybraná skupina rozhodčích, kteří se na tom podílejí, aby se vyškolili na videorozhodčí,“ uvedl Roman Hrubeš.

Nové návyky rozhodčích

„Nejtěžší na tom je udržet pozornost. Některé zápasy nepřinášejí hru vysoké kvality, nic se neděje, hraje se od vápna k vápnu a najednou přijde moment, který musíte vyhodnotit co nejrychleji a nejpřesněji. Je to o tom být maximálně koncentrován po celou dobu,“ popsal.

Video podle něj přináší i nové návyky pro sudí na hřišti, kteří při sporných momentech byli zvyklí většinou pískat a mávat. S videem je však lepší nechat akci s nadějí na gól dohrát a až následně za pomocí videa určit, zda nešlo o přestupek.

„Na základě nabraných poznatků rozhodčí školíme, aby dělali rozhodnutí pro fotbal. Dnes asistent správně pustil hraniční ofsajdovou situaci, aby mohla akce pokračovat a pak se přezkoumat. V utkáních bez videa si umím představit, že by signalizoval ofsajd,“ řekl Hrubeš.

Na video v lize se podle něj netěší jen fanoušci a hráči, ale i sami rozhodčí. „Vidí to jako krok dopředu a pomoc pro ně. V některých zápasech jejich rozhodnutí vzbudí emoce, a pokud on celému stadionu ukáže, že je schopen přehodnotit své rozhodnutí, tak je to posun dopředu. Prodleva hry není tak závratná, dá se to přirovnat ke střídání hráčů. A takové situace jsou tak dvě za utkání,“ dodal Hrubeš.