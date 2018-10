Podle fotbalové asociace by odvolání Romana Hrubeše nemělo ohrozit projekt videorozhodčích

S pomocí videa by se čeští rozhodčí měli dorozumívat i nadále. Alespoň to slibuje předseda asociace Martin Malík.

„Já se nedomnívám, že změna na postu jednoho člena komise ohrožuje projekt VAR. Je to jedna z věcí, které jsme se ve všech debatách intenzivně věnovali. Nedomnívám se, že tomu tak je. A pokud by se to ukazovalo, tak pochopitelně na to budeme reagovat,“ říká Malík.

Výkonný výbor odvolal Hrubeše na návrh předsedy komise rozhodčích Jozefa Chovance. Hlavním oficiálním důvodem byly spory s ostatními členy komise.

„Je potřeba poděkovat, že ten projekt rozjížděl. Věděli jsme, že jsou tam chyby. Docházelo k problémům při vyhodnocení různých situací. Ale s tím se dalo trošku počítat. Ale jestli chceme, aby se to zlepšovalo, tak musíme tlačit na pilu, aby se neopakovaly sporné momenty,“ tvrdí Chovanec.

Projekt videorozhodčích spadá hlavně pod Ligovou fotbalovou asociaci, která organizuje první a druhou ligu. A Hrubeš zatím jeho garantem zůstává, i když v komisi rozhodčích skončil.

„Osobně jsem ještě s panem Hrubešem nemluvil. Jestli bude chtít, tak já budu chtít taky. Ale nevím, jestli po tom všem vůbec bude chtít,“ dodává šéf ligy Dušan Svoboda. Ten na jednání výkonného výboru vystupoval proti Hrubešově odvolání.