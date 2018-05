Videorozhodčí se mají v příští ligové sezoně objevovat častěji, k dispozici budou až ve čtyřech zápasech kola

S blížícím se koncem ligové sezóny stoupá tlak nejen na fotbalisty. Týmy bojují o titul, záchranu i o účast v evropských pohárech, náročné chvilky proto zažívají na hřišti i rozhodčí. Ti si v jarní části sezony v jednom vybraném utkání kola mohou pomoci i videorozhodčím, od příštího ročníku by se ale tahle možnost měla objevovat častěji. Praha 17:25 1. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kromě fotbalistů jsou v závěru ligy pod tlakem i rozhodčí. Na snímku debatuje sudí Emanuel Marek s ostravským Milanem Barošem. | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„Rozhodčí je jako šerif ve westernech. Má kolt a v něm má třeba deset nábojů. A když vystřelí všech deset, ubijou ho," přirovnává šéf fotbalových rozhodčích Michal Listkiewicz sudí k šerifům.

Bez rozhodčích se fotbal neobejde, ale v závěru této sezóny řady ochránců fotbalové spravedlnosti v české lize trošku prořídly.

„Máme takovou situaci, že Pavel Královec, náš špičkový rozhodčí, je zraněný. Proske jede do zahraničí kvůli UEFA. Jak nemáme tři čtyři špičkové rozhodčí, máme problém s nominacemi,“ vysvětluje Listkiewicz.

Listkiewicz potřebuje obsadit rozhodčími ještě čtyři ligová kola. Šanci v těžkých zápasech musí podle něj dostávat i sudí, kteří třeba nepatří na mezinárodní listinu.

„Když nebudeme dávat perspektivní rozhodčí na těžké zápasy, tak se nikdy nezlepší. Je to jako s fotbalisty, je třeba jim dát šanci,“ myslí si Listkiewicz.

Získávání zkušeností perspektivním rozhodčím ulehčuje i zavedení videa, které v některých zápasech sudím pomáhá. Pomoc u videa ale zatím mohou hledat rozhodčí jen ve vybraném zápase kola. A to ještě ne vždy.

„V nejbližší době bude během víkendu na dvou utkáních. Snažíme se v našich podmínkách udělat všechno pro to, aby se počet utkání s přítomností videorozhodčího navyšoval. Reálně vidím od příští sezony tři až čtyři utkání kola,“ slibuje šéfinstruktor videorozhodčích Roman Hrubeš. Do konce této ligové sezóny bude videorozhodčí v každém kole alespoň na jednom zápase.

„Videorozhodčí je obrovská pomoc pro nás rozhodčí, ale je třeba nastavit jasné hranice, kdy a jak se může využívat. Pořád se to mění a posouvá a ještě to není vychytané ku prospěchu fotbalu. Spousta lidí si myslí, že to vyřeší veškeré problémy, ale tak to není,“ připomíná Emanuel Marek, který patří mezi hlavní rozhodčí v lize pátým rokem.

Až v sobotu 26. května zazní i na posledním ligovém stadionu konečný hvizd, budou si moct všichni rozhodčí na dva měsíce oddychnout.