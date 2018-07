Stop simulantům? Od nové sezony přibude zápasů pod dohledem videorozhodčího

Vzorem může být použití videa na nedávno skončeném mistrovství světa.

„Bylo skvělé, jak byly hodnocené fauly v pokutovém území při standardkách, třeba při rozích. Když bylo evidentní držení, tak to prostě byla penalta,“ pochvaluje si kapitán Slavie Milan Škoda.

Jako útočník a ofenzivní hráč z toho má podobnou radost jako Filip Hašek z Bohemians.

„Když se podíváte na to, kolik gólů padlo z penalt, tak to bylo historicky nejvíce. Spousta gólů padla ze standardních situací, třeba ve finále jak zahrál rukou Perišić. Myslím, že to fotbalu prospěje, určitě to leckoho odhalí a myslím si, že je to krok dopředu,“ souhlasí Filip Hašek.

Konec skrytých faulů?

Jakoby si útočníci věřili, že spíše skončí křivdy, které cítí, i když jsou asi i oprávněné, soudě podle prořeknutí se plzeňského Romana Hubníka.

„Jsem obránce, jsem stoper a těch kontaktů ve vápně je strašně moc. Teď si možná budu muset dávat větší pozor, aby tam nebyly takové ty skryté fauly, protože jestli to video bude tak časté, tak si budeme muset dávat velký pozor, uvidíme,“ přiznává stoper mistrovské Plzně.

„Já bych to jenom doplnil… od Romana tam žádné skryté fauly nebyly,“ brzdí Hubníkovo vyjádření generální manažer Plzně Adolf Šádek.

Plzeňský manažer je zároveň místopředsedou Ligové fotbalové asociace, a tak by měl mít zájem simulování z nejvyšší soutěže vymýtit. Jenže tak snadné to podle něj nebude.

„Video nebylo přesné ani na mistrovství světa. Seděli u toho frajeři té největší kvality a měli u sebe asi dvanáct monitorů. U nás to v takové kvalitě nebude, takže bych nespoléhal, že by to eliminovalo simulování, protože jste viděli, že na Neymara to vůbec nezabralo,“ vrací se Šádek k závěru osmifinále šampionátu mezi Brazílií a Mexikem, kdy jeden z nejlepších fotbalistů světa beztrestně strávil závěr utkání spíše na zemi.