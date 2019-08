Neuznané góly, opakovaná penalta. V anglické fotbalové lize si zvykají na systém VAR

V kolébce fotbalu se jako poslední z nejprestižnějších evropských soutěží bránili zavedení videorozhodčího. O uplynulém prodlouženém víkendu už ale došlo i na slavnou Premier League. Premiéra systému VAR v nejvyšší anglické soutěži se obešla bez větší kontroverze. Londýn 20:16 12. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozhodnutí videorozhodčího na velkoplošné obrazovce během zápasu Leicesteru s Wolverhamptonem | Foto: JOHN SIBLEY | Zdroj: Reuters

V průběhu deseti utkání úvodního kola anglické ligy proběhla kontrola videorozhodčím zhruba v sedmdesáti případech, jak uvedla BBC. Z toho třikrát došlo k otočení původního rozhodnutí.

„Způsob, jakým se systém používal v prvním kole, byl odlišný od toho, co jsme viděli v Lize mistrů nebo na ženském mistrovství světa,“ řekl bývalý anglický útočník Alan Shearer v televizním pořadu BBC Match of the Day.

„Práh pro využití videa byl nastavený hodně vysoko, aby co nejméně ovlivňovalo hru. Pokud to takhle vydrží, bude systém VAR slavit úspěch,“ dodal nejlepší střelec historie Premier League.

V Anglii se snaží o maximální transparentnost a osvětu mezi fanoušky. I proto na většině stadionů (vyjma Anfieldu a Old Traffordu) vidí diváci na velkoplošných obrazovkách průběh rozhodnutí, případně i opakovaný záběr celé situace. A v televizních studiích trpělivě vysvětlují pravidloví experti všechny byť jen náznakem sporné situace.

I tak si ale někteří fanoušci během zápasu West Hamu proti Manchesteru City možná nebyli jistí, proč nechal rozhodčí Mike Dean opakovat pokutový kop Sergia Agüera. Do vápna předčasně vběhli obránci domácích Kladivářů, důvodem ale stejně tak mohlo být vyšlápnutí gólmana Fabiańského z brankové čáry.

Agüero každopádně napodruhé proměnil a pomohl k vysoké výhře obhájce titulu 5:0. Ve stejném zápase došlo i k druhé opravě, když systém VAR odhalil ofsajd při Sterlingově gólu na 3:0.

„V takové chvíli musíte zůstat klidný. Rozhodnutí videa změní dynamiku hry, protože za stavu 3:0 by už bylo po zápase. Byla to ale dobrá lekce do budoucna,“ řekl po utkání kouč City Pep Guardiola.

Oslava ‚nevstřelení‘ gólu

Z vyjádření hráčů i trenérů byla po prvním kole vesměs cítit trpělivost a ochota dát nové technologii šanci. Někteří si ji koneckonců už vyzkoušeli loni v Anglickém poháru nebo třeba v Lize mistrů. Asi jediným týmem, který v úvodním kole soutěže bodově „doplatil“ na zavedení technologické novinky, byl Wolverhampton.

Krátce po poločasové pauze utkání v Leicesteru totiž dopravil míč do sítě po rohovém kopu záložník Leander Dendoncker, jenže domácí zachránilo video. Ve skrumáži před bránou trefil míč do ruky hostujícího stopera Willyho Bollyho a branka nakonec po konzultaci se systémem VAR neplatila.

„Rozhodnutí je pro někoho kontroverzní jen z toho pohledu, že se v létě měnilo pravidlo o ruce. Pokud vede hra rukou k dosažení branky, píská se v každém případě,“ vysvětlil bývalý sudí Dermot Gallagher.

„Rozhodnutí trvalo dlouho. Dvě minuty jsme slavili a pak pro změnu slavili fanoušci Leicesteru,“ řekl po utkání trenér Wolverhamptonu Nuno Espírito Santo.

Santovi se reakce domácích příznivců nelíbila. „To je proti duchu hry. Máme slavit vstřelení gólu, ne když ho nedostaneme. Chce to čas, videu jsem nakloněný, fanoušci si také musí zvyknout. Ale byla by škoda si zničit naši krásnou hru,“ upozornil portugalský kouč.