V příští sezoně fotbalové Ligy mistrů videorozhodčí ještě nebude

Videorozhodčího v současnosti využívá několik evropských soutěží a jeho zavedení se neobešlo bez komplikací především kvůli nejasnostem, kdy a jak může do utkání zasáhnout.

Podle pravidel může hru ovlivnit pouze při dosažení branky a všem, co tomu předchází včetně ofsajdů, při rozhodnutí o penaltách, červených kartách a při chybné identifikaci hráčů.

Zatímco pravidlová komise IFAB by koncem týdne měla posvětit použití videorozhodčího na letošním mistrovství světa, Čeferin ho do Ligy mistrů zavést nechce.

„Nejsem proti zavádění technologie, protože i fotbal musí jít dopředu. Ale nikdo neví, jak to funguje v běžném provozu. A to by mohl být problém. Uvidíme, jak si povede na šampionátu v Rusku a pak rozhodneme,“ prohlásil.

Předseda FIFA Gianni Infantino naopak o výhodách videorozhodčího nepochybuje, přestože podle kritiků čekání na verdikt pouze zdržuje a narušuje plynulost hry. „Mnohem víc času než při využití videorozhodčího je vyplýtváno při házení autů nebo zahrávání rohů,“ prohlásil v Bratislavě Infantino.

„Musíme rozhodovat na základě faktů, ne pocitů. A fakta jsou taková, že v tisícovce zápasů, ve kterých byl videorozhodčí testován, stoupla přesnost verdiktů z 93 na 99 procent. Myslím, že je naše povinnost zajistit, aby mistrovství světa neovlivňovaly chyby rozhodčích,“ přidal Infantino.